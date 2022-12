Herbie Il super Maggiolino/ Su Rai 2 il film con Lindsay Lohan e Michael Keaton

Herbie Il super Maggiolino, film di Rai 2 diretto da Angela Robinson

Herbie Il super Maggiolino è un film del 2005 di commedia e fantasia, che verrà trasmesso oggi, 13 dicembre, su Rai 2 alle ore 21.20. Si tratta del sesto film della saga cinematografica firmata Disney, che è iniziata con il film Un maggiolino tutto matto. L’opera cinematografica è stata diretta da Angela Robinson e prodotta da Robert Simonds, mentre i produttori esecutivi sono Tracey Trench, Charles Hirschhorn e Michael Fottrell.

La sceneggiatura di Herbie Il super Maggiolinoè stata curata da Robert Ben Garant, Thomas Lennon, Alfred Gough e da Miles Millar, mentre la fotografia e le musiche rispettivamente da Gerg Gardiner e da Mark Mothersbaugh. La scenografia è stata affidata a Daniel Bradford e i costumi a Frank Helmer. Nel cast tra i personaggi principali figurano Lindsay Lohan, Michael Keaton, Matt Dillon, Justin Long, Cheryl Hines, Jimmi Simpson, Jill Ritchie e Peter Pasco.

Herbie Il super Maggiolino, la trama del film

Herbie è un Maggiolino che negli anni precedenti ha avuto successo nelle gare, collezionando numerose vittorie. Però in seguito a diverse sconfitte è stato dimenticato e viene spedito in un’azienda di autodemolizioni. Maggie Peyton, parente di tre piloti dea Nextel Cup, intanto si è laureata e si sta per trasferire a New York con un’amica. Il padre come regalo la porta a scegliere un veicolo usato presso l’azienda in cui si trova Herbie.

Maggie decide di scegliere il Maggiolino, che ripara successivamente presso l’officina di un suo amico. Nel frattempo il Maggiolino Herbie riprende il sopravvento, spingendo Herbie a sfidare l’attuale campione della Nextel Cup. La sfida si conclude con una vittoria da parte di Herbie, che umilia l’ex campione.

Quest’ultimo vuole vincere e organizza un evento composto da 199 gare in cui 200 macchine si sfideranno: Herbie esce vittorioso da tutte queste sfide, e Maggie per non farsi scoprire dal padre gareggia sotto il nome di Maxx. Prima dell’ultima gara, Maggie guida sotto prova la macchina dello sfidante e chi dei due avrebbe vinto si sarebbe scambiato il veicolo dell’altro. Herbie dopo aver ascoltato la conversazione, si sente offeso e decide di perdere appositamente per impartire una punizione a Maggie, mentre lei viene scoperta dal padre.

Herbie entra in possesso dello sfidante come da accordo, che decide di portarlo presso il centro di autodemolizione, ma Maggie e l’amica riescono a salvarlo. Nel frattempo Maggie decide di sostituire in una gara uno sfidante che dopo essersi qualificato ha subito un incidente e non può partecipare alla sfida, anche se il padre è contrario. L’amico di Maggie rimette in sesto Herbie, ridotto in condizioni pessime e Trip, il campione attuale, scopre che il Maggiolino è ancora vivo, dunque pianifica di distruggerlo in pista. Herbie durante la sfida riesce a fronteggiare i numerosi tentativi di Trip volti a danneggiarlo e a portarlo fuori strada, ma è lui stesso a ribaltarsi col suo veicolo.

