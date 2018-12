Whatsapp lancia gli adesivi/ Come usare gli sticker su iOS e Android per gli auguri di “buon anno”

WhatsApp ha deciso di voltare pagina e di rivolgersi al futuro con il lancio degli adesivi. Come si utilizzano gli sticker nel pratico? Per prima cosa va specificato che sarà possibile usufruire di questi sia su iOS che su Android. Di fatto il concetto è molto simile a quello delle emoticon, perché si tratta delle piccole immagini che possono permettere di esprimere le proprie emozioni. Con questa novità però WhatsApp ha appianato una lacuna che ormai da tempo la rendeva in difetto rispetto ad altre applicazioni di messaggistica istantanea come WeChat, Kakaotalk, Line, Viber e altri ancora. Gli sticker permettono di avere un’esperienza più personale di approccio alla chat e si utilizzano in maniera davvero molto semplice. Basterà andare a scorrere il dito sulla collezione di gif presente, per arrivare appunto ad adesivi e sticker. Sicuramente una trovata che renderà l’applicazione più scaricata del mondo ancora una volta più accattivante. (agg. di Matteo FAntozzi)

Auguri di “Buon anno”

Sta per arrivare il Capodanno 2019 e con questo gli adesivi per WhatsApp. Sono tantissime le persone che stanno già studiando il modo più simpatico e carino di fare gli auguri di “Buon Anno” tramite i più svariati social network. Tra questi c’è quello che permette a tutti di comunicare rapidamente e che è il più utilizzato al mondo, WhatsApp. Per il Capodanno 2019 è pronto il pacchetto “WAStickerApps Happy New Year Sticker Pack” che comprenderà emoticon ed emoji proprio per festeggiare il primo giorno del nuovo anno. La grande novità che troveremo all’interno del pacchetto saranno degli sticker compatibili a device sia per il sistema operativo Android che per iOS. All’interno di WhatsApp sarà molto semplice utilizzare il pacchetto una volta scaricato. Si dovrà aprire WhatsApp e cliccare sulla conversazione dove poterle utilizzare. Si passa poi all’icona che sulla destra è dedicata proprio agli sticker e selezionando il + si va dentro il menù degli adesivi a disposizione. Questo permetterà di entrare in due diverse categorie e cioè “tutti gli sticker” e “i miei sticker”. Cliccando su download si scaricherà poi il pacchetto.

WhatsApp, adesivi per Capodanno 2019: idee e suggerimenti

Gli auguri di Capodanno 2019 non si limiteranno però ad adesivi e sticker su WhatsApp, ma saranno tante le trovate simpatiche da poter utilizzare in questi giorni. Già da oggi, 27 dicembre, iniziano infatti a circolare i classici video da condividere con gli amici. Inoltrarli direttamente da chi li riceve non ci permetterà però di risultare originali, visto che la nuova funzione di WhatsApp mostrerà proprio il fatto che il video ci era stato già mandato da qualcuno e che poi noi l’abbiamo rigirato. Per evitare questo contrattempo sarà sufficiente scaricare il video sul cellulare e andare a rinviarlo tramite la galleria direttamente all’interno della conversazione con la persona di riferimento. Il Capodanno si avvicina e sulla rete circolano tanti esempi che ci possono aiutare a stimolare le nostre idee per evitare di inviare sempre il solito messaggio in cui si auguri di passare uno splendido nuovo anno, aggiungendo magari accompagnandolo con il tanto citato “a te e famiglia”.



