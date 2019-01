Huawei P30: ecco come sarà/ Video inedito svela il nuovo top di gamma: tripla fotocamera e full display

Proseguono a circolare incontrollate le indiscrezioni su quello che sarà il nuovo smartphone top di gamma di casa Huawei, il P30. Nelle scorse ore, come riportato da numerosi siti specializzati, sono apparsi in rete i render estetici del nuovo telefonino della multinazionale cinese, un video pubblicato su Youtube da 91mobiles, in cui si vede appunto quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il nuovo telefono. Attraverso il filmato si nota la colorazione particolare, denominata Emerald Green, un verde molto chiaro sfumato nel blu, che Huawei ha già utilizzato sul predecessore del P30. Altra colorazione mostrata è il blu, come si può appunto apprezzare dal video, un colore che tra l’altro sta spopolando in questi ultime tempi fra gli smartphone, soprattutto fra quelli prodotti in Cina come appunto il P30. Per quanto riguarda la fotocamera, dovrebbe essere tripla per quanto riguarda il posteriore, mentre non si nota il sensore di impronte digitali, di conseguenza è molto probabile che verrà integrato sotto lo schermo, soluzione adottata dai cellulari di ultimissima generazione.

HUAWEI P30: SPUNTA UN VIDEO IN RETE

Fra gli altri dettagli che si notano dal video che potete trovare qui sotto, anche il mini jack per le cuffie, una soluzione che Huawei ha scelto evidentemente di proporre nonostante Apple sia passata al sistema wireless, e la porta USB Type-C per la ricarica dello stesso dispositivo mobile. Il nuovo Huawei P30, se le anticipazioni verranno confermate, sarà “full display”, così come tutti gli smartphone prodotti da quando uscito l’iPhone X. Ci sarà il notch a goccia, per niente invasivo, e la grandezza dello schermo dovrebbe essere di circa 6 pollici, con dei bordi molto ridotti, mentre il tasto di accensione e spegnimento sarà colorato, così come già visto sul Pixel di Google. Infine, per quanto riguarda le dimensioni dello smartphone, dovrebbe avere una lunghezza di 14.9 centimetri, per 7.1 di larghezza e 0.75 di spessore. Di seguito il video del render del nuovo Huawei P30

IL VIDEO RENDER DEL P30





