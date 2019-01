Crisi Apple, iPhone XR non vende/ Perché questo flop sul mercato?

La Apple è in crisi, le vendite dell’iPhone XR non vanno come ci si aspettava soprattutto sul mercato cinese. La versione più economica dell’XS non sta riscontrando il successo che ci si aspettava, nonostante sia un ottimo device e con tutte le qualità per piacere al pubblico compreso un prezzo, per così dire, più contenuto. Una delusione che ha portato la Apple ha tagliare la produzione del nuovo modello e a offrire quelli già realizzati a prezzi scontati. Il New York Times ha deciso di raccontare le sue impressioni con l’esperta di tecnologia Johanna Stern che ha confessato di aver sostituito il suo XS con l’XR nonostante inferiore dal punto di vista tecnologico. Questa ha evidenziato come non senta l’assenza di un display Oled più luminoso, del teleobiettivo e non è toccata dalla struttura leggermente più spessa e il formato più grande. Ciò che l’ha colpita positivamente invece è il vetro colorato presente sul retro.

Crisi Apple, iPhone XR non vende: il perché del flop

Perché l’iPhone Xr non vende? La Apple sta andando in crisi per un flop che non si spiega e che il New York Times ha provato ad analizzare da vicino. La prima risposta è legata al fatto che gli utenti sono soddisfatti degli iPhone precedenti che hanno a disposizione e non sentono il bisogno di cambiarli. Viene dunque evidenziato come i più grandi concorrenti di Apple non siano i nuovi Android, ma i vecchi iPhone. Proprio per le stesse motivazioni e per i prezzi esosi in molti decidono ancora oggi di comprare un iPhone 8 che offre prestazioni altrettanto importanti ma che costa decisamente di meno. In più viene evidenziato come l’iPhone XR sia una via di mezzo che non accontenta chi cerca un device economico e nemmeno chi non interessato dal prezzo cerca un dispositivo con tutte le ultime novità. La Apple intanto si interroga e ferma la produzione del suo nuovo gioiello.

