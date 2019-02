Samsung Galaxy S10, svelate le specifiche/ Attesa per l’evento Unpacked: novità per le fotocamere

Samsung Galaxy S10, svelate finalmente le specifiche dell’atteso modello top gamma del colosso coreano della telefonia. Infatti, nelle ultime ore il portale GSMArena ha pubblicato una copia della documentazione che i vertici della stessa Samsung ha inviato a un rivenditore del circuito retail in merito ai tre modelli della serie che sarà presentata ufficialmente il prossimo 20 febbraio nel corso dell’evento Unpacked che milioni di appassionati stanno attendendo, vale a dire l’S10e, l’S10 e l’S10 Plus. E dal suddetto documento si apprende come molte delle anticipazioni circolate negli scorsi mesi siano state confermate mentre qualche novità ulteriore viene dalle fotocamere equipaggiate sui nuovi Galaxy. Per quanto riguarda infatti il modello S10e, Samsung ha pensato a uno schermo Infinity-O da 5,8 pollici, il “cuore” pulsante del processore Snapdragon 855 e soprattutto una fotocamera doppia da 12 e 6 Megapixel che avranno obbiettivi di apertura variabile e grandangolare; inoltre, stando alle anticipazioni, pare che la principale delle due fotocamere avrà anche l’Autofocus Dual Pixel e il sistema di stabilizzazione ottica, laddove invece la camera frontale sarà dotata di sensore da 10 Megapixel.

LE NUOVE FOTOCAMERE DELLA SERIE S10

Per quanto concerne invece gli altri due modelli della nuova serie Galaxy, ecco quali sono le novità previste da Samsung: l’S10 avrà uno schermo Infinity-O da 6,1pollici mentre in questo caso sarà presente anche una terza fotocamera sulla parte posteriore e che avrà un sensore da 12 Megapixel; la camera frontale invece pare avrà le medesime specifiche di quella montata sull’S10e. infine, per quanto riguarda invece il Samsung Galaxy S10+, conosciuto col nome di produzione di “Beyond 2”, lo schermo Infinity-O sarà di 6,3 Megapixel con due fotocamere frontali: la principale avrà un sensore da 10 Megapixel, mentre la secondaria da soli 8 ma con un obbiettivo con apertura f/2.2 e anche in questo caso l’Autofocus Dual Pixel in grado di “ritornare” le informazioni circa la profondità e che soddisferà gli appassionati del genere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA