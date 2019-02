Samsung Galaxy M30 è ufficiale/ Dopo l’India arriva in Europa? Le specifiche tecniche

Samsung annuncia il Galaxy M30 e svela le specifiche tecniche del nuovo modello di smartphone della serie M. Nelle ultime ore infatti il colosso coreano della telefonia ha presentato ufficialmente il nuovo nato dopo che negli scorsi giorni c’era stato l’attesissimo Evento Unpacked con il “reveal” dei tre modelli della serie S, giunta oramai alla decima generazione. Il Galaxy M30 invece, che segue il lancio dell’M10 ed M20 avvenuto lo scorso gennaio, per adesso sarà commercializzato unicamente in India nei prossimi giorni ma già si vocifera che presto potrebbe raggiungere pure il mercato europeo come accaduto per l’M20. A proposito dell’ultimo device, invece, le specifiche comunicate da Samsung sono interessati soprattutto in riferimento al display che è ovviamente un super AMOLED da 6,4 pollici Full HD+ e con l’oramai classico “notch” a goccia.

TUTTE LE SPECIFICHE TECNICHE DEL GALAXY M30

Nell’intenzione degli sviluppatori, il nuovo Samsung Galaxy M30 presentato in India dovrà “fare la guerra” direttamente con i modelli Xiaomi della stessa fascia che per adesso vanno per la maggiore su quel mercato asiatico: anche per questo pure sull’ultimo nato è stata implementata una tripla fotocamera posteriore (con sensori rispettivamente da 13, 5 e ancora 5 Megapixel) mentre la fotocamera anteriore avrà un sensore da 16 Megapixel. Per quanto riguarda il “cuore”, nell’M30 batte un processore SoC Exynos 7904 su cui sono montati 4 o 6 Gb di Ram e con una memoria storage interna alternativamente da 64 oppure 128 Gb. Infine, per quanto concerne il sistema operativo, il Samsung Galaxy M30 girerà su un Android Oreo 8.1 e Samsung Experience 9.5 mentre è stato previsto solamente in un secondo momento l’implementazione del più recente Android Pie 9.0.

