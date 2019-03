Cos’è Google Stadia? Si tratta del nome ufficiale scelto per il nuovo servizio di gaming in streaming che la stessa Google ha voluto presentare oggi durante il Game Developer Conference (GDC). Questo è stato definito come un ecosistema per tutte le esigenze da chi vuole giocare a chi vuole guardare solamente a chi addirittura vuole sviluppare. Una rivoluzione interessante che riguarderà diverse aree di interesse che ci porterà avanti nel futuro. Presente all’evento era anche il CEO di Ubisoft che è pronto a collaborare in questo campo, dopo aver concesso Assassin’s Creed a 1080 p e 60fps per Project Stream. Eravamo solo all’inizio di un’evoluzione che prossimamente regalerà ulteriori rivoluzioni e la possibilità di riuscire davvero a godere del mondo videoludico a 360°. Certo ci vorrà un po’ di tempo per ottenere dei risultati importanti e anche per istruire i singoli utenti, ma la fiducia è importante per il futuro.

Google Stadia, cos’è? Il futuro del gaming in streaming: tutte le info

Google Stadia ha un solo obiettivo, cioè quello di rendere accessibile a tutti il gaming. Si utilizzerà ovviamente la piattaforma Google Chrome che permetterà l’utilizzo di web app e l’accesso a più giocatori possibili. Saranno diversi i punti di forza del servizio, tra cui l’Instant Access una sorta di accesso rapido al videogame durante la visione di video gameplay direttamente su YouTube. Inoltre ci sarà anche l’uscita di un controller completamente dedicato e con delle funzionalità molto interessanti. Attenzione poi alla funzione Google Assistant che permetterà anche di avere degli aiuti in linea in modo di vedere delle soluzioni durante proprio l’avventura in gameplay.

Il video di presentazione





