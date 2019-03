Vodafone Red Unlimited: prime tariffe 5G/ Si parte da 18.99 euro al mese

Nuove offerte di Vodafone, Red Unlimited, la cui particolarità è quella di includere per la prima volta nella storia dell’azienda britannica il 5G. Si tratta di alcune proposte che saranno disponibili dal prossimo 11 marzo, lunedì, e che ovviamente permetteranno l’utilizzo dell’inedita connessione ultraveloce quando questa diverrà effettiva. Tre le offerte proposte all’interno della famiglia Red Unlimited, a cominciare dalla “Smart”. Si tratta di una tariffa che costa 18.99 euro ogni mese, se pagata con carta di credito o addebito su conto corrente, altrimenti il prezzo sale a 24.99 euro mensili. In tale pacchetto troviamo minuti illimitati verso tutti i telefoni nazionali e verso i numeri dell’Unione Europea, che siano fissi o mobile, sms illimitati, 20 gb di traffico dati, traffico dati gratuiti per le app social, le chat, la musica e le mappe, e servizi inclusi come la segreteria telefonica, il Recall, il 414 e Chiamami.

VODAFONE RED UNLIMITED: PRIME TARIFFE 5G

La proposta “Ultra”, è invece venduta ad un prezzo di 24.99 euro al mese o 34.99, a seconda delle modalità di pagamento, e rispetto al pacchetto “Smart” prevede 10 gb in più di traffico mobile (30 in totale), e 1.000 minuti di chiamate verso i paesi al di fuori dell’Unione Europea. Infine la proposta senza dubbio più performante, definita “Black”, che al costo di 39.99 euro al mese (con carta di credito o addebito sul conto), o 59.99 se si pagherà con altre modalità, prevede in più rispetto all’opzione “Ultra”, traffico dati illimitati in Italia e in Unione Europea, più 5 Gb di traffico dati extra Ue con 500 minuti di chiamate. Sicuramente un pacchetto davvero completo, il cui costo risulta comunque essere significativo, ma utile soprattutto per chi si trova spesso e volentieri a viaggiare all’estero. Non è ancora ben chiaro se l’attivazione di una delle offerte della famiglia Red Unlimited comporti dei costi di attivazione iniziali o una tantum.

