Hiba Abouk, chi è la moglie di Hakimi/ Attrice spagnola de Il Principe: bellezza e…

Hiba Abouk è pronta a sbarcare in Italia insieme al nuovo esterno destro dell’Inter, Achraf Hakimi. Classe 1986, bellissima e sensuale, Hiba Habouk è una vera star in Spagna, conosciuta, tuttavia, anche in Italia per essere stata la protagonista di una delle serie tv spagnole trasmesse da canale 5 con grandissimo successo ovvero Il Principe – Un amore impossibile. Hiba Habouk, classe 1986, è una delle attrici più belle e famose in Spagna. Nata da madre tunisina e padre libico, Hiba è è riuscita a conquistare Achraf Hakimi, classe 1998. Dopo aver lasciato la casa dei genitori a soli 18 anni, si dedica allo studio della filologia araba e dell’arte drammatica. Parla spagnolo, arabo, inglese, francese e italiano. Lo scorso febbraio, la coppia ha avuto un figlio come ha annunciato la stessa Hiba pubblicando una foto su Instagram.

HIBA ABOUK SBARCA A MILANO CON IL MARITO HAKIMI

Bellissima, con due occhi ipnotici e con il suo talento, Hiba Abouk è pronta a sbarcare a Milano entrando ufficialmente a far parte delle wags nerazzurre. Con una grande carriera alle spalle, Hiba Abouk potrebbe anche trovare posto nel mondo dello spettacolo. Tra i suoi lavori di maggior successo, oltre a Il principe – Un amore impossibile che le ha regalato il vero successo, c’è la serie ‘Con el Culo ne el aire’. Nel 2014, è stata premiata a Madrid come “icona di bellezza femminile” ai Cosmopolitan Beauty Awards.





