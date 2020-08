High Society/ Su Rai 2 il film con Emilie Schule (oggi, 19 agosto 2020)

High Society va in onda su Rai 2 nella prima serata di oggi, mercoledì 19 agosto, alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nell’anno 2017 Germania e distribuita direttamente sul circuito televisivo senza passaggio ai botteghini. La pellicola è stata diretta dalla regista Anika Decker la quale si è occupata anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti tra gli altri Emilie Schule, Jannis Niewohner, Katja Riemann e Iris Berben.

High Society, la trama del film

Ecco la trama di High Society. Annabelle è una figlia piuttosto viziata in quanto nata in una famiglia molto ricca il cui padre è un imprenditore in ambito industriale di enorme successo. La sua vita e quindi stata caratterizzata sin da subito da tanto agio e soprattutto da un lusso che le ha permesso di soddisfare ogni genere di capriccio di richiesta. Con il passare del tempo La donna cambia enormemente il proprio carattere ma nonostante questo continua ad essere vista come la classica figlia viziata che non riesce a far altro se non combinare guai e sperperare l’enorme patrimonio familiare. La situazione per lei potrebbe camminare in maniera considerevole quando si scopre che nell’ospedale in cui lei è nata è successo un incredibile errore che ha visto scambiare di posizione alcuni neonati. La ragazza dopo aver eseguito alcune ricerche piuttosto approfondite, riesce a scoprire che la sua vera mamma in realtà è una donna molto povera che si sta occupando dei suoi due figli praticamente da sola.

La donna vive all’interno di un piccolo appartamento in subaffitto peraltro inserito all’interno di un contesto di case popolari per cui non proprio soddisfacente dal punto di vista estetico. Lei si rende conto dunque che per un incredibile scherzo del destino ha potuto vedere una vita decisamente migliore rispetto a quella che effettivamente avrebbe meritato. Questa sua scoperta permetterà alla ragazza di capire quali siano effettivamente i veri valori della vita e quindi essere maggiormente attenta nelle varie situazioni che si presentano davanti. All’improvviso si renderà conto della vita di alta società nient’altro più enorme bolla destinata prima o poi a scoppiare. Questo cambiamento di carattere e soprattutto di vedute le permetterà di smussare alcuni aspetti del suo carattere e soprattutto di poter finalmente conoscere una persona di cui si innamorerà perdutamente per essere finalmente felice.

