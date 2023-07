HIJACK – SETTE ORE IN ALTA QUOTA/ L’originalità di una serie tv su un dirottamento aereo

Iniziata in sordina, ha poi conquistato episodio dopo episodio pubblico e critica, diventando la più vista del momento. Hijack – Sette ore in alta quota è oggi tra le serie tv di maggior successo. Il primo episodio è apparso su Apple Tv+ il 28 giugno, e seguendo la cadenza settimanale siamo ora in attesa degli ultimi due. Non è il solito “dirottamento” e la faccenda si sta complicando maledettamente.

L’amica geniale, repliche seconda stagione Rai3/ Anticipazioni terza puntata 29 luglio: Elena cambia vita

Infatti, quello che appariva inizialmente un dirottamento messo in atto da un gruppo terroristico un po’ approssimativo e composto da personaggi che assomigliano poco a dirottatori di professione, nel corso delle ore che separano il momento del decollo del volo KA29 avvenuto da Dubai all’arrivo a Londra, si rivela essere con il passare dei minuti parte di un intrigo internazionale molto più complesso e di difficile soluzione.

Professor T, seconda stagione su Rai 2/ Anticipazioni puntate 28 luglio: Jasper Tempest va in analisi!

Al centro del racconto c’è Sam Nelson, un signore che ha concluso il suo lavoro negli Emirati ed è in viaggio verso casa. Sam è un negoziatore molto abile, il suo lavoro sembra esser proprio quello del mediatore in situazioni difficili. Per cui è inevitabile che provi a utilizzare le sue abilità professionali per dialogare con i dirottatori e calmare gli altri passeggeri. Il suo unico obiettivo è quello di cercare di raggiungere incolume la propria casa londinese.

Sam non sa ancora che i terroristi hanno legami internazionali molto forti, anzi, quella sull’aereo non è altro che una squadra comandata dall’esterno e che nessuno dei componenti il gruppo conosce tutti i dettagli del piano che sta mettendo in pratica. Inoltre, Sam dovrà dopo poco prendere atto che il suo ruolo attivo sull’aereo ha attirato l’attenzione di coloro che hanno organizzato il dirottamento. E di conseguenza le sue azioni stanno mettendo seriamente in pericolo i suoi stessi familiari.

Storia vera La ragazza e l'ufficiale: l'amore ai tempi della Prima Guerra Mondiale/ La serie finisce...

Sam Nelson è interpretato dall’attore inglese Idris Elba (Luther). Nell’avventuroso viaggio in aereo è in compagnia del capitano, interpretato da Ben Miles (The Crown) e dall’assistente di volo Colette nei cui panni troviamo l’attrice Kate Phillips (Peaky Blinders e Downton Abbey). Mentre negli uffici del Governo a Londra nell’intento di sbrogliare la matassa e impedire la fine tragica dell’aereo ci sono l’agente Zahar Gahfoor, nel cui ruolo troviamo Archie Panjabi (The Good Wife), e l’ispettore Daniel Farrell interpretato da Max Beesley.

Di film dedicati a dirottamenti aerei ne conosciamo almeno una dozzina, ma all’idea di una serie tv dedicata interamente alla ricostruzione delle sette ore di volo che separano Dubai da Londra, bisogna riconoscere una certa originalità, almeno per quanto riguarda la ricostruzione temporale degli avvenimenti. Le dinamiche che si istaurano tra carnefici e vittime hanno sicuramente trovato rappresentazioni migliori, ma la presenza di un “negoziatore” che non solo cerca di capire le difficoltà, ma prova a trasformarle in possibili vantaggi, contribuisce a dare credibilità alla storia e al thriller buona parte del suo interessante.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA