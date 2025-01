La serie originale Goldrake torna in onda sulla Rai: cosa sappiamo

Mentre in prima serata su Rai 2 si appresta ad andare in onda il finale di Goldrake U, una notizia sta facendo impazzire tutti i fan storici del robottone. Sì, perché stando alle ultime notizie, presto farà il suo arrivo – o meglio ritorno – la serie originale dell’anime giapponese: UFO Robot Goldrake. Pare, infatti, che il reboot andato in onda in queste settimane abbia dato nuova vita al franchise, al punto da portare la Rai a pensare di riportare in onda la serie originale.

UFO Robot Goldrake tornerà, però in versione restaurata, riportando in scena anche la sua iconica sigla originale. Ricordiamo che Goldrake nasce da Gō Nagai ed è uno dei robottoni che hanno segnato gli anni ’70 e ’80, diventando poi iconici ed irripetibili. Noto anche come Atlas UFO Robot, l’anime distopico è infatti considerato un vero e proprio capolavoro, pubblicato in 74 episodi dalla Toei Animation, sulla base del suo omonimo manga.

Quando va in onda UFO Robot Goldrake?

In Italia UFO Robot Goldrake va in onda per la prima volta nel pomeriggio del 4 aprile 1978 sulla Rete 2, all’interno del programma Buonasera con… Nonostante fosse la terza parte di una trilogia, che si unisce infatti a Mazinga Z e Il Grande Mazinga, va in onda nel nostro paese prima delle altre due serie anime.

Tornando alla nuova programmazione della Rai della serie originale, non è ancora chiaro quando andrà in onda. Non ci sono stati, infatti, annunci ufficiali sul ritorno e sulla data, né tantomeno sulla rete, che molto probabilmente sarà ancora Rai 2. Non resta che attendere il gran finale di Goldrake U e l’andamento degli ascolti, che ci daranno inevitabilmente nuovi indizi sul futuro della serie animata.

