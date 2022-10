Hilary Swank è incinta/ Aspetta 2 gemelli a 48 anni: “Non posso crederci”

Hilary Swank mamma di due gemelli

Hilary Swank è incinta e lo ha annunciato attraverso il programma tv Good Morning America, appuntamento mattutino del network Abc: “È una cosa che desideravo da molto tempo: diventerò mamma. E non solo di uno, ma di due. Non posso crederci” ha spiegato l’attrice. A 48 anni, dunque, la star di Hollywood, con una carriera gloriosa alle spalle e due Oscar vinti, diventerà mamma di due gemelli. L’attrice è in dolce attesa insieme al marito, l’imprenditore Philip Schneider, sposato nel 2018 nel parco nazionale di Redwood in California.

“È così bello poterne parlare e condividerlo”, ha affermato Hilary. “È una tale benedizione. È un vero miracolo. È incredibile” ha aggiunto l’attrice, felicissima della dolce attesa. Dopo l’annuncio in tv, Hilary Swank ha aggiornato anche i propri profili social. Su Instagram, ha postato un video in cui si vede la pancia in primo piano e la didascalia: “Coming soon”. Presto, infatti, nella sua vita arriveranno due bebè.

Hilary Swank, la gioia dopo la morte del padre

Negli ultimi anni Hilary Swank si era allontanata dal mondo di Hollywood per stare vicina al padre malato. Lontana dalle telecamere per quattro anni, l’attrice è rimasta al fianco del papà, prendendosi cura dell’uomo nel 2014 aveva subito un trapianto di polmone. Ai vari ruoli che le venivano offerti, aveva detto di no, preferendo rimanere a casa perché “lui non aveva nessuno che si potesse occupare di lui. Ho deciso di farlo io. Ho seguito tutto il periodo ospedaliero e, dalla convalescenza in poi, si è trasferito da me” aveva raccontato a Vanity Fair.

Lo scorso gennaio, dopo la morte dell’uomo, Hilary aveva parlato della scomparsa del padre come una “tremenda perdita personale”, aggiungendo: “Sono cresciuta incredibilmente vicino a lui durante questo periodo, approfondendo la nostra relazione e assaporando ogni momento che abbiamo passato insieme. Rimarrà sempre una delle mie persone preferite e non passa giorno che non mi manchi”. Dopo il difficile momento, la Swank può sorridere. Nella sua vita, ora, arriveranno due bambini.











