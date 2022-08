Hillary Clinton, matrimonio con Bill/ “Restare con lui una delle cose più coraggiose”

Hillary Clinton, in onda su su Apple tv nella serie Coraggiose, nella quale insieme alla figlia Chelsea intervista donne accomunate dall’audacia, ha fatto un commento sulla propria vita di coppia: “Una delle cose più coraggiose che io abbia mai fatto è stata restare nel mio matrimonio”. La relazione con Bill Clinton, infatti, non è stata sempre rose e fiori e più volte è finita sulle copertine dei giornali e delle riviste, diventando oggetto di polemiche e speculazioni.

Nel 1998, l’allora presidente rimase immischiato nel cosiddetto “scandalo Lewinsky”. Bill ebbe una relazione extraconiugale con una stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Inizialmente la first lady fu fermamente convinta che le accuse contro il marito fossero il prodotto di una “grande cospirazione dell’ala destra del Congresso”. Dopo la pubblicazione di foto e documenti che confermavano gli incontri tra il presidente e la Lewinsky, non ci furono più dubbi. Nonostante ciò, Hillary decise di perdonare il marito e continuò ad affermare che il suo matrimonio sarebbe rimasto solido, nonostante oggi ricordi come sia stato difficile rimanere all’interno di quel rapporto.

C’è perdona e chi va via

Lo “scandalo Lewinsky” mise seriamente in crisi il matrimonio di Hillary e Bill Clinton, come affermano entrambi i coniugi nelle rispettive autobiografie. Fu un periodo molto doloroso per entrambi. Oggi, Hillary, non ha dubbi: “Non è la decisione giusta per tutti”, ha affermato. Di amori difficili, nel mondo della tv e del gossip, ce ne sono stati tanti. Alcuni sono andati avanti nonostante i tradimenti, altri si sono rotti, come quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi, freschissimo di addio.

Contrariamente, Sveva Casati Modignani, passò 36 anni accanto a Nullo Cantaroni, fino alla morte di quest’ultimo, nel 2004. Furono anni dolorosi per un “probabile tradimento, di cui non ho le prove”, spiegò lei stessa. Storia simile per Cristina Parodi, che nel 2005 scoprì il tradimento del marito Giorgio Gori. La giornalista dichiarò a Vanity Fair: “Da questa montagna di spazzatura io e Giorgio siamo usciti più uniti di prima. Non sopporterei di avere vicino una persona che non mi ama follemente. E io sono sicura che Giorgio mi ama follemente”. “Me ne ha messe di corna”, disse Paola Perego a proposito dell’ex marito Andrea Carnevale Rai 1. C’è chi perdona, c’è chi invece non sopporta e va via. Questione di scelte.

