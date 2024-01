Hiromi Rollin, ex compagna Alain Delon denuncia i figli per tentato omicidio del padre/ Le accuse dopo che…

La ex compagna del Divo, Alain Delon, denuncia i figli per tentato omicidio del padre

Hiromi Rollin, ex compagna dell’attore di 88 anni, ha accusato i figli di Alain Delon di tentato omicidio nei confronti del padre anziano. La donna ha inviato una lettera alla procura di Montargis, attualmente impegnata nelle indagini sulle condizioni di salute del celebre attore, chiedendo un’indagine urgente su quanto definisce un “tentato omicidio premeditato” commesso dai figli dell’attore. Hiromi Rollin, che ha vissuto con Delon per oltre trent’anni nella proprietà di Douchy prima di essere cacciata dai figli lo scorso estate, sottolinea il peggioramento delle condizioni di salute dell’attore.

La donna sostiene che quando era ancora con Delon, le sue condizioni erano stabili grazie alle cure dei medici svizzeri dell’attore, che combatte un linfoma diffuso. Dopo essere stata allontanata da Douchy, Rollin afferma che i figli non avrebbero portato Delon in Svizzera per un nuovo controllo medico programmato per il 28 agosto scorso e che non avrebbero consultato il medico che aveva curato Delon dall’30 giugno scorso.

La procura di Montargis sta indagando sulle condizioni di Alain Delon: i messaggi inquietanti “visionati” dal quotidiano francese Le Figaro

Secondo la Rollin, i figli avrebbero preso la decisione di interrompere le cure, come indicato in uno scambio di messaggi tra Anouchka, Anthony e Alain-Fabien, in cui si riconoscevano consapevoli dell’importanza delle cure e che la loro interruzione avrebbe accelerato la morte del padre.

Nei messaggi studiati dal quotidiano francese ‘Le Figaro’, il figlio Anthony avrebbe proposto “di sospendere immediatamente la chemio” e di nutrire il padre con “succhi di frutta per compensare le sue carenze”, convinto che la chemioterapia avrebbe aiutato ad “accelerare l’irrimediabile”.

