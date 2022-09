Hitler contro Picasso e gli altri/ Su Canale 5 il documentario con Toni Servillo

Hitler contro Picasso e gli altri, film di Canale 5 diretto da Claudio Poli

Hitler contro Picasso e gli altri va in onda oggi, venerdì 2 settembre 2022, a partire dalle ore 23.30 su Canale 5. Ci troviamo di fronte a un documentario prodotto in Italia nel 2018 dalla 3D Produzioni in collaborazione con Nexo Digital e diretto da Claudio Poli.

La voce narrante è di un grandissimo e amatissimo attore italiano, Toni Servillo. Da un soggetto di Didi Gnocchi il film è stato sceneggiato da Sabina Fedeli e Arianna Marelli. Il documentario è stato premiato col Nastro d’argento nel 2019 nella categoria documentario.

Hitler contro Picasso e gli altri, la trama del film

Il documentario Hitler contro Picasso e gli altri racconta l’incredibile ossessione nazista che ha caratterizzato la politica di Adolf Hitler non solo dal punto di vista sociale e politico, ma anche culturale. La sua volontà di mascherare opere che a suo dire andavano in contrasto con il pensiero dominante è raccontata nei minimi dettagli grazie al contributo di scrittori e giornalisti che hanno approfondito il tema sotto aspetti poco noti.

In particolare, la trama è impreziosita da documenti ufficiali e racconti inediti presenti in filmati mai mostrati prima dell’uscita della pellicola. La voce narrante spiega le ragioni alla base della volontà del despota tedesco raccontando quella che fù la visione distorta e le decisioni che vennero prese per contrastare quella che era considerata un’arte dissacrante per i valori del periodo. Da Picasso a Monet, passando per opere celebri di Chagall e Matisse, tutto sembrava stonare con l’idea della pura arte ariana. Non a caso, prima che iniziasse il grande incubo verso gli ebrei e del nazismo in generale fù indetta una vera e propria rappresentazione della così detta Arte Germanica.

Il messaggio era proprio di escludere dall’universo artistico tutte le correnti e rappresentazioni fuori dall’idea malsana di Hitler. Da quel momento in poi vennero perquisite case, musei e tenute alla ricerca di quadri vietati e opere d’arte contrastanti con le dottrine naziste. Alcuni di essi sono addirittura andati perduti lasciando unicamente il ricordo e le informazioni sulla loro valenza artistica. Tutto il racconto ha come sfondo la grande rappresentazione intitolata 21 Rue La Boetie; un’esposizione avvenuta in Francia, precisamente a Parigi, con una lunga serie di quadri e opere d’arte che hanno subito la triste censura nazista ma che fortunatamente sono stati recuperati.

