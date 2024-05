“Ho contratto il mesotelioma negli uffici Rai”: denuncia choc di Mariusz Sodkiewicz/ Altro caso dopo Di Mare

Non solo Franco Di Mare. Dopo la denuncia del giornalista ed ex conduttore di Unomattina, che ha rivelato di avere un mesotelioma che avrebbe contratto nei Balcani facendo i servizi sulla guerra, un altro ex lavoratore della Rai ha denunciato di stare male. Lui si chiama Mariusz Sodkiewicz e in un’intervista a la Repubblica ha raccontato di essere stato esposto alle fibre pericolose dell’amianto: sarebbe questa la causa della sua malattia, il mesotelioma, la stessa di Di Mare. Secondo l’ex impiegato, proprio negli uffici del servizio pubblico sarebbe stato a contatto con l’amianto.

“Una nessuna centomila”, disabili vedono il concerto lontano dagli accompagnatori/ La denuncia di una mamma

“Ogni anno quando si appendevano i calendari qualcuno diceva: “Non fate buchi al muro che c’è l’amianto”. Sembravano battute, non lo erano” ha rivelato. Sono passati poi anni fino a quando lo scorso luglio ha cominciato ad avere una leggera tosse che inizialmente ha imputato all’aria condizionata, poi ancora alla sinusite e al reflusso. Ha cominciato così a sottoporsi a degli esami, non pensando che potesse essere qualcosa di grave. “Mi fanno un esame e la prima cosa che mi chiedono i medici è: “Ma lei che lavoro fa? Lei è pieno di amianto”. Erano gli ultimi giorni di novembre. Erano sconvolti dalla quantità di amianto che avevo” ha raccontato ancora sulle pagine di Repubblica.

Amici 23, Holden nel mirino di Anna Pettinelli: "Chi l'ha visto al serale?/ "É stato chiuso nella sua.."

Mariusz Sodkiewicz: “Negli uffici di via Mazzini c’erano stanze chiuse”

Dopo la diagnosi di mesotelioma, Mariusz Sodkiewicz ha cominciato a ragionare su dove potesse aver respirato così tanto amianto, fino ad arrivare alla conclusione: “L’ho preso in viale Mazzini”, ha raccontato a Repubblica. L’esposizione, secondo i medici, deve essere stata prolungata e lui per quasi tutta la vita è stato negli uffici di Viale Mazzini, dove ha iniziato a lavorare nel 2002. In passato ha ricoperto anche un ruolo nell’ufficio per il contenzioso normativo, per l’ufficio che si occupa di amianto: quando si dice il caso.

L'AcchiappaTalenti, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: 5 famosi talent scout a caccia di artisti

“La Rai è una grande azienda, l’amianto non ti dà un indirizzo di provenienza ma lì è scappato qualcosa” secondo l’ex dipendente, che ha raccontato ancora: “C’erano delle stanze al terzo piano, che adesso non esistono più, piene di scotch, con buchi incollati. Ci ponevamo delle domande: era amianto. Lavoravano la sera e la mattina eravamo in ufficio. Ogni tanto facevano controlli, avevano delle macchinette, una specie di bastone e dei contenitori, vedevano quante fibre giravano e ci tranquillizzavano“. Mariusz Sodkiewicz è convinto di aver respirato amianto proprio negli studi Rai, tanto che ha già inviato domanda all’Inail, mentre Franco Di Mare ha ipotizzato di essere venuto a contatto con la sostanza tossica nei Balcani, dove ha lavorato come inviato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA