Ho sognato l’amore/ Su Rai 2 il film con Mike Vogel (oggi, 25 aprile 2020)

Ho sognato l’amore va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, a partire dalle ore 14:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Sony Pictures television e la Hallmark Hall of Fame Productions. La regia di questo film è stata affidata a Kenny Leon, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Teena Booth e Suzette Couture, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a James Chressanthis, il montaggio è stato eseguito da Priscilla Nedd-Friendly mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da William Ross. Nel cast sono presenti tra gli altri diversi attori anche molto apprezzati e conosciuti in Italia tra cui Katharine McPhee, Mike Vogel, JoBeth Williams, Rachel Skarsten e Antonio Cupo.

Ho sognato l’amore, la trama del film

Ecco la trama di Ho sognato l’amore. Ci troviamo in una piccola cittadina americana dove vivono Nick e Natalia. Entrambi sono alle prese con una vita che non può essere definita soddisfacente sia per quanto riguarda l’aspetto professionale e sia per quanto concerne quello sentimenti. La donna da alcuni mesi si sta occupando di un ristorante italiano che ha ricevuto in eredità da un parente e che purtroppo sta navigando in cattive acque dal punto di vista finanziario. Una serie di problematiche che purtroppo sono legate alla cattiva gestione precedente e che hanno permesso al ristorante di guadagnarsi una nomea non proprio edificante sia per quanto riguarda la qualità del cibo sia per quanto concerne l’igiene. Inoltre la donna è reduce da una serie di fallimenti per quanto riguarda dei rapporti sentimentali durante i quali ha sempre scoperto una certa inadeguatezza da parte dei propri partner che puntualmente hanno tradito tutte le sue aspettative.

Anche Nick è alle prese con tantissime delusioni che sembrano costantemente fare capolino nella sua esistenza. Nonostante sia un talentuoso architetto in questo momento sembra essere in un momento di grande difficoltà anche perché la collaborazione che ha portato avanti a livello professionale non sembra permettersi di avere sbocchi interessanti per quanto concerne il futuro. Anche Nick per quanto riguarda l’aspetto sentimentale ha dovuto fare i conti con tantissimi e cocenti delusioni d’amore. Sua mamma preoccupata per il suo futuro a livello sentimentale organizza costantemente incontri con ragazze di diversa estrazione sociale ma puntualmente non riescono nel loro intento. Anche un caro amico di Natalia si spende costantemente per darle consigli che potrebbero essere vincenti Ma che puntualmente portano a veri e propri disastri. Tuttavia il futuro ha in serbo per entrambi una bellissima sorpresa che gli permetterà di conoscersi e finalmente di essere felici per il resto della loro vita.



