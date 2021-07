“Ho speso 24mila € per essere sexy”/ Céline Centino: “Uomini hanno paura di me”

La storia di Céline Centino, bellissima modella svizzera di 26 anni, è stata raccontata sulle colonne di “Dagospia”, dove si legge che la giovane è single da ormai sette anni malgrado abbia affrontato una spesa non indifferente, pari per l’esattezza a 24mila euro, per diventare più sexy. Eppure, gli aspiranti fidanzati non si palesano o, comunque, faticano a farlo, in quanto, a suo dire, hanno paura di flirtare con lei per via del suo corpo che gli interventi di chirurgia hanno avvicinato di molto alla perfezione. “Quando vado fuori con gli amici, i ragazzi mi guardano come se volessero mangiarmi – ha dichiarato la ragazza –, ma se faccio loro un piccolo sorriso non si avvinano. A volte, se siamo all’interno di un club e c’è molto alcol, mi salutano e chiacchierano con me, però soltanto per via del fatto che sono troppo ubriachi”.

Qualcuno che si avvicina a lei, tuttavia, esiste, in verità, anche se poi nessuno, a detta di Céline, avrebbe il coraggio di approfondire la conoscenza. I ragazzi che si approcciano a lei sono sempre un po’ timidi all’inizio, ma dopo avere rotto il ghiaccio, si rilassano leggermente: “Penso che sia davvero carino quando sono nervosi. Mi dicono sempre che ho un’aura forte e che quando entro in una stanza loro possono percepire la mia presenza anche senza vedermi”.

CÉLINE CENTINO: “SONO STATA BULLIZZATA PER ANNI”

La single Céline Centino ha sottolineato di non essere troppo schizzinosa in materia di fidanzato ideale e di non avere neppure un ideale di uomo, dal momento che la personalità dei rappresentanti dell’altro sesso l’attrae più dell’aspetto fisico, particolare che, peraltro, l’ha fatta parecchio soffrire in passato. Come raccontato a “Dagospia” dalla giovane, ha subìto per molto tempo attacchi di bullismo, che contribuivano a farla sentire brutta e intrappolata in un corpo che non amava. Allora, ha deciso di cambiare la sua esistenza: “Ho lavorato duramente come parrucchiera e ho risparmiato tutti i soldi che ho guadagnato con il mio primo lavoro per rifarmi le t*tte. Poi, mi sono fatta gli altri interventi al viso”.

Adesso, Céline dice di sentirsi finalmente felice con se stessa e con il suo corpo (“Chi mi bullizzava, adesso paga per vedere le mie foto”, ndr). Inoltre, ha molti amici e una famiglia meravigliosa, ma sogna di trovare un ragazzo con cui condividere tutto questo.



