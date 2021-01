Hoara Borselli, ex compagna Walter Zenga: “Ha sofferto come i figli”/ “Mi auguro…”

Hoara Borselli, ex compagna di Walter Zenga, dopo aver parlato di lui ai microfoni di Non è la D’Urso, ha affrontato nuovamente l’argomento in un’intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola dal 27 gennaio. La Borselli ha vissuto una storia d’amore con Walter Zenga durata cinque anni. In quel periodo ha potuto vedere da vicino il rapporto tra Zenga e i figli Nicolò e Andrea, nati dal matrimonio tra l’ex portiere e Roberta Termali. Un rapporto di cui ha parlato Andrea nella casa del Grande Fratello Vip e che ha portato la Borselli a fare delle riflessioni.

Ricordando gli anni vissuti accanto a Zenga, al magazine diretto da Alfonso Signorini, la Borselli ha spiegato di augurarsi il lieto fine di una situazione che ha fatto soffrire tutti. “Per quel che mi riguarda, Walter è un capitolo chiuso. Non l’ho mai più sentito”, ha spiegato Hoara Borselli prima di parlare di Zenga papà.

Hoara Borselli: “WAlter Zenga papà? La distanza non ha aiutato i rapporti”

Quando Hoara Borselli era la compagna di Walter Zenga, quest’ultimo aveva cominciato la carriera di allenatore vivendo così lontano dall’Italia. La distanza, stando a quello che racconta l’ex compagna, non avrebbe favorito i rapporti tra padre e figli. “Mi ricordo quegli anni. Soffrivano da entrambe le parti. Quando io sono stata con Walter, lui aveva iniziato a fare l’allenatore in giro per il mondo. Ricordo che per tre anni siamo stati negli Stati Uniti. La distanza non ha certo aiutato a migliorare i rapporti”, ha spiegato la Borselli. “In cuor mio mi auguro che riescano a trovare la serenità, dentro o fuori il Grande Fratello vip perchè ricordo la sofferenza da ambo i lati. Ed era tanta da entrambe le parti. Faccio il tifo per il loro bene”, ha concluso.



