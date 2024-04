Holden a rischio al sesto serale di Amici 2024/ Brutto colpo per Zerbi-Celentano, poi la svolta col singolo…

Amici 2024, Holden rischia grosso prima della finale!

Holden finisce a rischio eliminazione nella gara del sesto serale di Amici 2024. Le anticipazioni ci svelano che il cantautore allievo di Rudy Zerbi vivrà ore di difficoltà nel corso della puntata, per la prima volta in questo serale. Non mancheranno elogi per lui nel corso delle varie sfide che lo vedranno protagonista, tuttavia i complimenti non basteranno a salvarlo dalla possibile eliminazione.

A perdere la prima manche del sesto serale di Amici 2024 è il team degli Zerbi -Cele. Finisce tra i nominati, e dunque a rischio eliminazione, proprio Holden dopo la sconfitta subita allo scontro interno contro Marisol e Dustin che si salvano e tornano membri in squadra con Petit. La prima a salvarsi è Marisol. Nel ballottaggio di rischio Holden canta Senza di me.

Holden é salvo per un pelo, al sesto serale di Amici!

Per la prima volta Holden rischia l’uscita dal talent show, complici anche le défaillance della squadra. Tuttavia, per la gioia dei fan lui si salva più tardi cantando Altalene; l’eliminato provvisorio della prima manche batte l’eliminata provvisoria della seconda e terza manche al ballottaggio provvisorio, Sofia Cagnetti e Martina Giovannini, e al ballottaggio definitivo finiscono le due competitor per la decretazione dell’eliminata.

Intanto i fan del cantante sono in trepida attesa dell’uscita del suo nuovo singolo. Per lavorarci, Holden è ormai quasi sempre assente alle dinamiche della casetta e del gruppo, nonché alle lezioni in comune con gli altri allievi del serale. Pare, tuttavia, che i lavori per il suo nuovo singolo siano ormai agli sgoccioli. Ciò significa non solo che Holden tornerà presto presente anche in casetta, ma anche che a breve sarà disponibile una sua nuova canzone.

