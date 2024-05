Holden e Sarah innamorati ad Amici 2024?/ Dopo le parole di lui, spuntano strani like

Holden a Sarah, nasce una nuova coppia ad Amici 2024?

Per una coppia che si è rotta, quella tra Mida e Gaia, un’altra coppia potrebbe nascere alla fine di Amici 2024. I fan, da diverse settimane, avevano notato strani sguardi tra Holden e Sarah pensando all’inizio di un rapporto più profondo rispetto all’amicizia. A far sognare i fan del programma di Maria De Filippi sono state le parole dette da Holden nei confronti di Sarah e il suo atteggiamento nei confronti della cantante. Nel corso di una delle ultime puntate del daytime di Amici 2024, a Holden è stato chiesto: «Cosa vorresti avere di Sarah?», lui ha sorriso e ha fatto l’ occhiolino.

Inoltre, Holden ha speso davvero belle parole nei confronti della cantante della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. “Saretta ti ammiro tanto, per l’età che hai penso che tu sia maturata tantissimo. Il tuo pregio? La persona e l’evoluzione che hai avuto all’interno di questo programma sia personale che artistica e questo vale tantissimo”, le parole di Holden.

Holden e Sarah: spuntano strani like

Il rapporto tra Holden e Sarah sta incuriosendo sempre di più i fan di Amici 2024 che continuano a monitorare i profili social di entrambi sperando di trovare qualche indizio che faccia pensare all’inizio di un flirt tra i due e, stando a quello che si legge sul web, come riporta il portale Coming Soon, pare che tali indizi siano spuntati.

A quanto pare, infatti, che sotto un post per pubblicizzare il tour dei finalisti di Amici 2024, al termine del serale, Holden abbia lasciato il proprio like per Sarah. Un semplice gesto di stima e di affetto dopo mesi vissuti insieme nella stessa casetta o un indizio di un sentimento più importante che continua a crescere?

