Holden: fuori il primo album prima della finale di Amici 2024?/ “Assente nei daytime per finire il lavoro”

Holden spiega perché è assente nei daytime di Amici 2024: “Devo finire l’EP”

Tra i candidati al titolo di vincitore di Amici 2024 di Maria De Filippi c’è sicuramente Holden. L’assenza del giovane in diverse tra le ultime puntate nel daytime che precedono la quinta puntata serale di Amici 2024 ha allarmato i fan, portando molti a credere in un problema di salute o un possibile ritiro. Le motivazioni di questa assenza però pare siano ben differenti da quanto ipotizzato.

La rivelazione è arrivata proprio in uno degli ultimi daytime, dove la sua presenza era, a quanto pare, necessaria. Nella puntata in cui tutti i concorrenti rimasti in gara al serale di Amici 2024 hanno espresso il loro sogno per il futuro, il desiderio di Holden è stato: “Finire al più presto l’EP“. Pare che, dunque, annunciano che Holden sta effettivamente lavorando all’uscita del suo primo album, lavoro impegnativo e sicuramente lungo.

Un nuovo Ep per Holden, cantautore in corsa ad Amici, é all’orizzonte?

Ma non é tutto. Con la rivelazione di quello che può dirsi il suo progetto in cantiere per la grande esultanza dei fan attivi via social, poi, Holden non escluderebbe nell’Ep delle canzoni in formato cover oltre che i suoi inediti e singoli. Sceglie curiosamente di cantare la cover sulle note di Il mio canto libero di Lucio Battisti.

La rivisitazione del brano cult nella storia della musica italiana, da parte del giovane cantautore di Solo stanotte, Holden, può dirsi un esperimento ben riuscito. Questo, considerando che il pupillo di Rudy Zerbi riesce a rendere personale il brano originale con la sua unica e personale modernità.

