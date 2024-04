Holden, perché è assente da Amici 23? “Potrebbe avere il Covid”/ “Forse ha lasciato per malattia”

Holden colpito dal Covid? Spunta la teoria sull’assenza da Amici 23?

Perché Holden è stato assente da Amici durante gli ultimi daytime? Spunta il mistero sui social riguardo al cantante e figlio di Paolo Carta, compagno di vita di Laura Pausini. Cosa è successo al giovane artista? I fan si starebbero chiedendo cosa è accaduto a Holden negli ultimi giorni, anche se per il momento non esistono delle risposte precise in merito.

Gli spettatori di Amici 23 hanno notato che Holden è comparso raramente nei daytime e si chiedono il motivo di tale assenza. Nella puntata del 16 aprile, ad esempio, Holden non era né in casetta quando è stato fatto un gioco né in studio nel corso di un momento di raccoglimento del gruppo. Sui social network c’è chi si è posto l’interrogativo riguardo al motivo della prolungata assenza del ragazzo nelle puntate pomeridiane, mentre i suoi fan si sono appellati alla produzione per poterlo vedere di più e non solamente il sabato sera, visto che parliamo di uno dei concorrenti favoriti per la vittoria finale di Amici 23 e più amati nel talent. E c’è chi teorizza che alla base dell’assenza del giovane artista possa esserci qualche motivo di salute. Come si legge anche su Gossip e TV, Holden potrebbe aver contratto il Covid o deciso di fare ritorno a casa per qualche giorno, dopo aver accusato attacchi di panico di recente nella Casetta.

Holden favorito per la vittoria finale ad Amici 23

L’assenza di Holden da Amici 23 sta facendo particolarmente rumore, visto che il cantante è uno dei beniamini del pubblico in questa edizione del talent. Stando ai dati raccolti dai radar di Tim, rispetto al volume delle interazioni social e online raccolte per le varie esibizioni dei concorrenti ballerini e cantanti nelle passate puntate del serale di Amici, Holden avrebbe avuto la meglio, sbaragliando la concorrenza.

Diverse le performance di successo sfornate dall’allievo cantautore di Rudy Zerbi, come ad esempio una cover sulle note di Diodato con Fai rumore. Tra i like, i commenti e le condivisioni favorevoli e di consenso a supporto del figlio di Paolo Carta è facilmente intuibile come il giovane cantante sia uno dei favoriti per la vittoria finale del talent condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, Amici 23. E anche per gli analisti non sembrano esserci troppi dubbi: il vincitore potrebbe nascondersi in uno tra Holden, Mida e Petit, con anche Martina che potrebbe diventare la mina vagante del programma.

