Homefront/ Su Italia 1 il film con Jason Statham e Winona Ryder

Homefront, film di Italia 1 diretto da Gary Fleder

Homefront sarà trasmesso oggi, lunedì 28 marzo, alle ore 21:20, dunque in prima serata su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2013 e che appartiene ai generi cinematografici azione e thriller. Il regista di questo film è Gary Fleder mentre la sceneggiatura è stata scritta da Sylvester Stallone. A

ll’interno del cast della pellicola ci sono tanti attori famosi e divi di Hollywood come Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, Kate Bosworth, Frank Grillo, Omar Benson Miller, Rachelle Lefevre, Clancy Brown, Stuart Greer, Christa Campbell e Chuck Zito. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Mark Isham mentre la fotografia della pellicola è stata curata dal direttore Theo Van de Sande.

Homefront, la trama del film: un infiltrato e…

Leggiamo la trama di Homefront. Phil Broker è un infiltrato della DEA in una banda di trafficanti. Phil non fa una bella vita ma compie questo lavoro perché sa che grazie ai suoi compiti potrà sgominare la banda dall’interno. Improvvisamente, Phil decide che è arrivato il momento propenso per far arrestare tutti i componenti della banda.

Dunque, informa i suoi superiori e la DEA interviene per arrestare tutti gli ex compagni criminali di Phil. Tuttavia, il capo della gang, chiamato Danny T. riesce a fuggire e scappa via con l’auto insieme al figlio. Tuttavia, gli agenti della DEA sparano al figlio di Danny e il ragazzo muore sul colpo. Il dolore devasta il gangster che non sa più cosa fare. Dopo qualche tempo, Danny T. capisce che la sua gang è stata catturata per colpa di Broker che li ha traditi ed è stato un agente sotto copertura sin dal primo giorno.

Con questo pensiero in mente, Danny ha solo un obiettivo da portare a termine prima di morire: vendicarsi di Phil. Allo stesso tempo, Phil è ormai tornato alla sua vita comune e si è trasferito in un paesino della Louisiana.

L’uccisione del figlio del boss lo ha scioccato e ha deciso di lasciare la DEA per dedicarsi a Maddy, la sua figlia piccola che va ancora a scuola. La vita tranquilla di Phil verrà però scombussolata dai piani di Danny. Quest’uomo spietato non avrà limiti e farà di tutto per rovinare la vita all’agente di polizia ormai ritirato. Riuscirà Phil a difendersi e proteggere la sua famiglia? Pur di non far precipitare le cose, Phil sarà costretto a ritornare al suo vecchio stile di vita e allontanare i malviventi dalla sua casa.

Il video del trailer “Homefront”













