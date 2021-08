HONEST THIEF/ L’action con Liam Neeson non delude le attese

Liam Neeson nel corso degli ultimi anni è diventato un punto di riferimento nel mondo dei thriller d’azione e Honest Thief rientra nell’elenco delle pellicole da non sottovalutare. Legato a una trama romantica, forse banale, il film diretto da Mark Williams riesce a cambiare marcia quando accende i riflettori sull’action, in particolare sul rapporto tra autorità e fuorilegge.

SINOSSI DI HONEST THIEF – Tom (Liam Neeson), noto rapinatore di banche, ha deciso per amore di smettere con una vita all’insegna dell’illegalità. Sperando di chiudere un accordo per una pena ridotta, accetta di restituire tutti i soldi che ha rubato, ma quando due agenti dell’FBI lo accusano di omicidio, deve fuggire per scagionare il suo nome e assicurarli alla giustizia.

Nonostante le numerose interpretazioni in film di genere, Liam Neeson in Honest Thief conferma le sue grandi qualità attoriali, con enorme autorevolezza e credibilità. Mark Williams poggia lo sviluppo della trama sulle spalle dell’attore americano e le cose vanno per il meglio, ad eccezione di qualche battuta a vuoto legata allo “snodo” romantico.

Le scene d’azione di Honest Thief sono altamente spettacolari, alcune sequenze rubano la scena. Non mancano i difetti – alcuni personaggi non sono sviluppati a dovere e alcune scene oscillano tra il piatto e l’inutile – ma il secondo film di Williams conferma le sue buone potenzialità.

Honest Thief è disponibile in formato DVD e Blu-ray grazie a Eagle Pictures.





