Honey 2/ Su Italia 1 il film con Katerina Graham e Audrina Patridge

Honey 2, film di Italia 1 diretto da Bille Woodruff

Honey 2 andrà in onda oggi, domenica 28 agosto, a partire dalle ore 14.30, su Italia 1. Si tratta di un film musicale prodotto in USA nel 2011. La regia è di Bille Woodruff e il cast è composto da Katerina Graham (che interpreta la protagonista, Maria), Seychelle Gabriel, Audrina Patridge, Gerry Bednob, Lonette McKee, Brandon Molale.

La danza e la passione di una giovane e promettente ballerina sono al centro delle vicende ambientate nel distretto newyorkése del Bronx.

Honey 2, la trama del film

La protagonista di Honey 2 è Maria Ramirez, una ragazza di 17 anni che ha dovuto scontare qualche piccolo precedente con la legge trascorrendo del tempo in riformatorio. Tornata libera cerca di riprendere in mano la sua vita sfruttando il suo talento: la danza. Sarà proprio attraverso questa disciplina artistica, fonte di stimoli e passione, che tornerà a contatto con le sue radici e acquisterà fiducia in sè stessa.

Maria lavora come bidella ed è ospite da Connie, la madre di Honey (protagonista delle vicende narrate nel film del 2004), la quale la tratta proprio come fosse sua figlia. Maria torna a frequentare il REC center, nel Bronx, dove è nata la sua passione per la danza e dove ha conosciuto Honey, assistendo con molto interesse alle sue lezioni. Una notte, nei pressi di una discoteca, la ragazza attira l’attenzione di Brandon che lavora come volontario al Rec Center.

Sono le sue movenze e l’energia che da ella traspare in una spontanea esibizione di street dance che incuriosiscono il ragazzo, il quale la coinvolgerà nell’intento di allenare al meglio il gruppo di ballerini chiamati HD’s. Questi saranno presto impegnati in una gara televisiva scontrandosi con il gruppo dei 718 di cui fa parte l’ex fidanzato di Maria, Luis.

