Hostage/ Video, su Rete 4 il film con Bruce Willis (oggi, 12 giugno 2019)

Hostage va in onda nella prima serata di Rete 4 di oggi, 12 giugno, dalle 21:30. Per gli appassionati del genere si tratta di un film assolutamente imperdibile dove sotto la sapiente regia di Florent Emilio Siri si muove un attore di primo livello, Bruce Willis. Il cast è completato da altri nomi importanti quali Kevin Pollak, Jonathan Tucker, Ben Foster, Jimmy Bennet e Michelle Horn. La prima uscita di questo film, realizzato da una produzione in collaborazione tra Stati Unite e Germania, è del mese di maggio 2005 e ha registrato un notevole successo tra il pubblico. I motivi sono da ricercarsi oltre che nella trama avvincente e nel cast d’eccezione, anche nella sceneggiatura curata nei minimi particolari da Doug Richardson e dalla colonna sonora le cui musiche sono state realizzate da Alexander Desplat.

Clicca qui il trailer del film

Hostage, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Hostage. Jeff Talley, interpretato da Bruce Willis, è un poliziotto del dipartimento di Los Angeles che nel corso della sua carriera ha acquisito una notevole esperienza nel campo delle trattative con i criminali in tutte quelle situazioni nelle quali sono presenti degli ostaggi. Durante una di queste missioni perdono la vita una donna e un bambino, motivo per il quale decide di cambiare zona e si trasferisce nella piccola località di Bristo Camino dove assume il comando della locale stazione di polizia. Jeff attraverso un periodo di forte sconforto non solo dal punto di vista professionale ma anche da quello privato; i continui sensi di colpa e la delusione per aver fallito la missione lo portano, infatti, ad allontanarsi sempre più dalla moglie e dalla figlia. Deve però fare i conti con la realtà e con un destino che lo mette nuovamente alla prova in quell’attività che è stato il suo cavallo di battaglia per diversi anni. Tre rapinatori infatti dopo aver effettuato un colpo per sfuggire alla polizia sono costretti a rifugiarsi all’interno di un’abitazione dove prendono in ostaggio un’intera famiglia. Jeff si trova quindi costretto a guardare in faccia la realtà, facendo i conti con il suo passato e a rimettersi nuovamente in gioco.

Il trailer del film “Hostage”





© RIPRODUZIONE RISERVATA