Hotel Gagarin/ Video, su Rai 1 il film con Luca Argentero (oggi, 6 settembre 2020)

Hotel Gagarin va in onda oggi, 6 settembre 2020, su Rai 1 a partire dalle ore 21,25. Avremo l’occasione di ammirare l’ottimo lavoro co-produttivo delle case Lotus Production, Leone Film Group e Rai Cinema che hanno fortemente voluto questa pellicola nata da un soggetto di Simone Spada che di ‘Hotel Gagarin’ è anche regista. Torinese della vecchia scuola del cinema piemontese, Simone Spada in realtà come regista ha diretto ben pochi film, una manciata di cortometraggi e qualche ottimo lungometraggio che merita la citazione come ‘Maìn – La casa della felicità’ o il recente ‘Domani è un altro giorno’, remake del film argentino ‘Truman – Un vero amico è per sempre’, una dolcissima storia nella quale protagonista è l’amicizia come tematica, Valerio Mastandrea come valore aggiunto nel cast.

In ‘Hotel Gagarin’ il cast ha richiesto e ottenuto la presenza di Luca Argentero, il vero astro nascente e crescente del cinema moderno. Torinese come il regista, Argentero si è imposto in tante pellicole, un vero stacanovista del cinema, interpretando anche due pellicole, a volte tre, nello stesso anno.

Ricordiamo che nel 2003 era solamente uno sconosciuto concorrente della Terza edizione de ‘Il Grande Fratello’ e che in pochi anni è salito di grado sino ad essere chiamato in scena da registi come Giacomo Campiotti in ‘Bianca come il latte, rossa come il sangue’, oppure da Ferzan Özpetek per ‘Saturno contro’, o da Neri Parenti per il demenziale ‘Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale’.

Accanto ad Argentero, protagonista alla pari con l’attore torinese, Claudio Amendola e come outsider di lusso incontriamo l’ottimo Giuseppe Battiston. Protagonista femminile Barbara Bobulova, attrice slovacca naturalizzata italiana che ha saputo conquistare con il suo talento il Globo d’oro, il David di Donatello ed altri importanti premi del cinema nostrano.

Hotel Gagarin, la trama del film

Ecco la trama di Hotel Gagarin. Pietro Turone è un europarlamentare corrotto e abile nell’intascarsi soldi facili, che attua un progetto proprio con finalità esclusivamente speculative: ha l’opportunità di attingere a fondi della Comunità Europea per la produzione di un film etnico, convoca a tal scopo il produttore Franco Paradiso per discutere assieme di questa opportunità che si potrebbe palesare in Armenia. Paradiso però ha la sua etica e mentre il parlamentare europeo ha il solo scopo da raggiungere di accaparrare la maggior quantità possibile di denaro, il produttore punta invece a confezionare un buon film e lo trova nel copione ‘Il viaggio di Marta’ scritto da Nicola, un semplice ma poetico insegnante di storia alle scuole superiori. Paradiso organizza troupe e trasferta: si parte per l’Armenia, lì si girerà il film ma la troupe arriverà nel paese proprio nel momento esatto in cui l’Azerbaigian attacca il piccolo stato armeno e attori, regista, produttori e comparse italiane e locali, si troveranno rinchiuse come protezione all’interno dell’Hotel Gagarin, una reminiscenza del decaduto impero sovietico.Hotel Gagarin.

Video, il trailer del film Hotel Gagarin





© RIPRODUZIONE RISERVATA