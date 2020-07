HOTEL PARCO TORRE CHIA/ Nuovo villaggio Th Resorts in Sardegna: tra mare e relax…

Una vacanza all’insegna del relax e della sicurezza: due ingredienti imprescindibili nell’estate del coronavirus che è possibile rintracciare presso l’Hotel Parco Torre Chia di TH Resorts, da oltre 40 anni impegnato nel settore del turismo per offrire ai suoi clienti delle esperienze indimenticabili. E Torre Chia si può definire la nuova perla da sfoggiare in un panorama di offerte già ricco e variegato. Il villaggio si trova in Sardegna, a circa 40 km da Cagliari, e si affaccia su una delle località più incantevoli della costa Sud dell’isola. Per comprendere cosa bisogna aspettarsi da Torre Chia citiamo soltanto alcune caratteristiche del posto: spiagge di sabbia dorata, mare di colore azzurro intenso, acque cristalline, vegetazione tipica della macchia mediterraneo, panorami da sogno. Volete continuare? E allora continuiamo…

HOTEL PARCO TORRE CHIA: QUANTI SERVIZI…

La struttura di TH Resorts si presenta come un tipico borgo di collina alle pendici di un Parco Naturale, nei pressi della suggestiva Torre Chia. I servizi sono quelli che caratterizzano una catena che da decenni viene considerata leader nel settore: assistenza medica ad orari prestabiliti, deposito bagagli, cassaforte, trasferimento da e per i principali aeroporti, ma anche altre opzioni non così usuali come la possibilità di disporre di fotografo, bouTHique e servizio lavanderia. Le camere sono a misura di viaggiatore: che si tratta di single o famiglie numerose (per i bambini c’è anche la possibilità di letto a castello) poco importa: tutto è studiato nel dettaglio per rendere unica l’esperienza di viaggio. Le camere, che si adattano anche alle esigenze delle persone disabili, dispongono di aria condizionata, bagno con doccia, terrazza privata e frigobar con servizio di riempimento a pagamento e su richiesta. Da non sottovalutare poi la funzione del ristorante con vista piscina al centro della struttura: una sera a settimana proporrà le pietanze sarde. Letteralmente imperdibili…

HOTEL PARCO TORRE CHIA: SPORT, ESCURSIONI E…

Sport ed escursioni sono una costante per i viaggiatori che vogliono approfittare dei servizi di TH Resorts per restare attivi senza limitarsi a rilassarsi. Oltre a due piscine e a due campi da tennis c’è anche la possibilità di dare di mazza al Golf Club Is Molas. Se siete tra quanti non possono rinunciare al mare, la presenza della spiaggia all’interno di una caletta che sorge alle pendici della famosa torre di Chia rappresenterà una tentazione irrinunciabile. Distante solo 350 metri dalla struttura, la spiaggia è raggiungibile a piedi attraverso un percorso gradevole. Da non dimenticare inoltre la possibilità di escursioni (compatibilmente con le misure di sicurezza che verranno indicate giornalmente dai responsabili del servizio): da Cagliari a Carloforte, dalla gita in gommone per esplorare la costa fino a quella in jeep cui abbinare una sosta in agriturismo per una cena a base di prodotti sardi. Menzione particolare per la TH Crew, la squadra di animatori che intratterrà gli ospiti della struttura con giochi, sport e tornei. Attenzione riservata anche i più piccoli (e di conseguenza al relax dei genitori): oltre alla crew, infatti, disponibile il noleggio di passeggini, nonché sala pappe e biberoneria con tanto di assistenza ad orari prestabiliti.

