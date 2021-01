Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa, Rai2/ Trama del film di oggi, 5 gennaio

Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa, il cast del film in onda oggi, 5 gennaio, su Rai1

Il Conte Dracula che aveva paura degli umani si prepara ad andare in vacanza! Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa è il film che propone Rai2 alle famiglie in questa speciale serata di festa in cui grandi e piccini attendono con ansia i dolci portati nelle case dalla Befana. Quest’anno non si potrà festeggiare in giro ma sicuramente il pubblico apprezzerà il terzo capitolo della saga con protagonista il simpatico Conte e la sua strampalata famiglia/amici di mostri. Il Conte Dracula e compagnia partecipano a una crociera per mostri amanti del mare, ignari che la loro barca è stata requisita dalla famiglia Van Helsing che odia i mostri.

Come riusciranno a sistemare le cose? Come sempre i protagonisti avranno le voci di grandi attori americani a cominciare proprio da Dracula che avrà quella di Adam Sandler, passando poi da Mavis, che avrà quella di Selena Gomez, e finendo poi ad altri grandi del cinema come Kevin James, Steve Buscemi e David Spade ma anche l’amata Tata, Fran Drescher.

Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa, trama del film

Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa ci riporta nel 1897 quando il Conte Dracula e i suoi amici, travestiti da umani indossando solo uno scialle, viaggiano su un treno diretto a Budapest ma quando il nemico del protagonista, Abraham Van Helsing, li smaschera, il gruppo fugge salendo sul tetto del treno ma le cose non vanno come previsto. Dracula deve spingere giù i suoi amici per salvarli e poi pensa ad un posto dove potranno stare finalmente tutti in tranquillità lontani da lui, almeno fino a questo momento. Nel presente, qualche tempo dopo gli eventi del secondo film, Dracula gestisce gli affari dell’hotel con sua figlia Mavis e al genero Johnny, ma lui si sente solo e così la figlia prenota una crociera così che tutti possano staccare la spina ed è lì che si innamora subito del capitano della nave, Ericka. In realtà presto scopriremo che lei è la nipote di Abraham Van Helsing e insieme sono pronti ad usare uno Strumento di Distruzione che si trova tra le rovine della città perduta di Atlantide. E’ lì che si recherà la nave ma cosa ne sarà dei mostri a quel punto?



