HOUSE OF THE DRAGON/ La storia di casa Targaryen ammalia e sorprende

La serie più attesa della passata stagione, un successo su tutta la linea. Premiata al Golden Globe come miglior serie drammatica, The House of Dragon ha stabilito il record di ascolti nella storia della HBO per una nuova serie originale: negli Stati Uniti tutti gli episodi hanno ottenuto una media di 29 milioni di spettatori con ascolti più che triplicati per il lancio della prima puntata di una nuova serie. Ora la prima stagione completa è disponibile in home video – in 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD – per Warner Bros. Home Entertainment.

SINOSSI – Tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, la serie HBO è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade e racconta la storia della Casa Targaryen, portando in scena gli intrighi, i tradimenti e gli scontri che condurranno alla sanguinosa guerra di successione nota come “Danza dei draghi”.

Lo spin-off de Il Trono di Spade è una vera e meravigliosa scoperta. The House of Dragon fonda il suo successo sul cast di altissimo livello e sulla grande alchimia tra i protagonisti: da Paddy Considine a Matt Smith, passando per Olivia Cooke e Emma D’Arcy, fino a Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frenkel e Sonoya Mizuno.

Un grande lavoro di scrittura, fondamentale per tracciare i richiami a Il Trono di Spade e a sviluppare una storia lineare, in grado di mantenere una propria identità. Non mancano gli episodi sottotono, ma sono pochi – due in tutto – e la qualità resta comunque alta. La componente tecnica è degna di nota: ottima regia, straordinaria messa in scena. Non ci resta che attendere la seconda stagione, in arrivo nel 2024.

CONTENUTI SPECIALI

Welcome to Westeros (Esclusiva per Home Video fisico)

Returning to the Seven Kingdoms (Esclusiva per Home Video fisico)

A New Reing

Returning to Westeros

Before the Dance: An Illustrated History with George R. R. Martin

Height of an Empire

Noble Houses

Familiar Places

Introducing the Characters

