Hunger Games La ragazza di fuoco/ Video, su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence

Hunger Games La ragazza di fuoco va in onda su Italia 1 oggi, martedì 29 giugno 2021, a partire dalle 21.20. É un film genere avventura, azione, fantascienza e thriller del 2013 diretto da Francis Lawrence. La pellicola è un sequel di Hunger Games rilasciato sugli schermi nel 2012 e un adattamento cinematografico del romanzo di Suzanne Collins dal titolo, – La ragazza di fuoco -: questo è il secondo della trilogia degli Hunger Games. Il film è prodotto da Lions Gate Entertainment, Color Force e distribuito dalla Universal Pictures. Il cast è composto da Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks e Lenny Kravitz, che è non solo attore ma anche cantautore e produttore discografico. In questo film è stato doppiato da Pino Insigno, mentre lui nel 2002 ha doppiato i Simpson.

Hunger Games La ragazza di fuoco, la trama del film

Hunger Games La ragazza di fuoco è il secondo capitolo della trilogia diretta da Suzanne Collins. Nell’episodio precedente doveva sopravvivere un solo giocare, invece nel finale Peeta e Katniss sopravvivono ai temibili Hunger Games: la vittoria è arrivata dopo che i due si sono finti innamorati. Nella storia di Panem è la prima volta che il terribile reality si conclude con la sopravvivenza, di ben due Tributi. Adesso i due giovani devono affrontare un glorioso tour promozionale, in cui faranno tappa in ogni singolo Distretto. Il popolo di Panem è in estasi per questo evento, non ha nacora dimenticato il massacro a cui ha assistito nella scorsa edizione degli Hunger Games. Katniss viene accolta con entusiasmo, è diventata l’eroina delle persone, il simbolo di coraggio, ribellione e libertà.

Al crudele presidente Snow non piace la propaganda di Katniss (Jennifer Lawrence) e per mettere fine al senso di notorietà che si sta propagando nel Paese, decide di organizzare un’edizione di giochi completamente nuova, molto efferata, piena di insidie, infida, nella quale i nuovi Tributi non vengono selezionati tra i vari distretti di Panem, ma parteciperanno tutti i vincitori delle edizioni precedenti. Se la prima parte era più avventurosa e dedicata a un pubblico di minori, il secondo capitolo è più cupo, lascia poco spazio ai sentimenti, ma approfondisce di più i personaggi e la situazione sociale con molti riferimenti al mondo moderno. I partecipanti reagiscono male, perché il regolamento è ben diverso, chi sopravvive agli Hunger Games diventa una star e non deve temere più di mettere a rischio la propria vita all’interno dell’arena. In questo modo tutto torna in gioco, la vita stessa di ogni partecipante e il malcontento e la disperazione è palpabile. Questa nuova edizione degli Hunter Games non si svolge come dovrebbe e il finale sperato dal Presidente Snow riserva alcune sorprese. Difatti Katniss e Peeta si attorniano di nuovi alleati con nuovi obiettivi da raggiungere. In quest’avventura non sono soli, trovano il sostegno del popolo fuori dall’arena e solidarietà all’interno di essa. La scenografia è sontuosa, costumi eccessivi, nebbie assassine, babbuini feroci e tsunami, assisteremo a uno spettacolo eclatante. Questa gara potrebbe cambiare definitivamente il destino della nazione di Panem. La pellicola è stata ritenuta dalla critica meno coerente del primo capitolo – Hunger Games – però risulta essere ugualmente efficace, poiché si fa carico delle premesse del primo capitolo e prepara l’epilogo che vedremo nel terzo capitolo.

