I bastardi di Pizzofalcone 3/ Anticipazioni 11 ottobre: Letizia ricorda qualcosa?

I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni puntata 11 ottobre

Questa sera, lunedì 11 ottobre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il quarto appuntamento con la serie “I bastardi di Pizzofalcone 3”. La seconda stagione si era conclusa con un attentato in cui sono rimasti coinvolti tutti i protagonisti della serie, la terza stagione è iniziata l’istante successivo all’esplosione. Chi ha messo quella bomba e perché? Ma ormai niente è più come prima per I Bastardi, inoltre nella squadra è arrivato un nuovo commissario Elsa Martini (Maria Vera Ratti).

Nei panni dell’ispettore Lojacono ritroviamo Alessandro Gassmann, mentre Carolina Crescentini è il magistrato Laura Piras. Il resto della squadra è formato da Antonio Folletto (Aragona), Tosca D’Aquino (Ottavia), Massimiliano Gallo (Commissario Palma), Gianfelice Imparato (Pisanelli), Simona Tabasco (Alex Di Nardo), Gennaro Silvestro (Francesco Romano), Gioia Spaziani (Letizia), Serena Iansiti (Rosaria Martone) e Matteo Martari (Buffardi).

Quarta puntata I bastardi di Pizzofalcone 3

Nel quarto episodio della terza stagione de “I bastardi di Pizzofalcone” dal titolo “Nozze” il matrimonio tra Francesca Valletta e Giovanni Pesacane avrebbe dovuto portare la pace tra le due famiglie criminali. Invece, la giovane sposa viene ritrovata morta con ancora addosso il suo abito nuziale. La squadra dei Bastardi ha pochi giorni per scoprire il colpevole, prima che tra le due famiglie scoppi una nuova guerra ancora più letale.

Intanto le indagini sulla bomba nel ristorante di Letizia prendono una nuova piega: due persone hanno ammesso di aver posizionato l’ordigno e Letizia si è risvegliata dal coma. Lojacono ha scoperto che l’avvocato Matteo Piscopo, una delle vittime dell’esplosione, aveva una relazione con Letizia…

