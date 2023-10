I Bastardi di Pizzofalcone 4, anticipazioni puntata 23 ottobre 2023/ Sulle tracce dell’ispettore Lojacono…

I Bastardi di Pizzofalcone 4, anticipazioni puntata 23 ottobre 2023: dove vederla in diretta e streaming

A distanza di due anni dalla conclusione della terza stagione, gli appassionati sono pronti a godersi le nuove appassionanti trame de I Bastardi di Pizzofalcone 4. La serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Lojacono torna questa sera – 23 ottobre 2023 – con la prima puntata della quarta stagione. Il nuovo capitolo andrà in onda per 4 settimane di seguito con una puntata ogni lunedì; in totale saranno proprio quattro gli appuntamenti con suspense e tensione sempre in divenire.

DOMINA 2/ La cura che colma le pecche della seconda stagione

Come anticipato, questa sera andrà in onda la prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone; serie tv ispirata alla saga letteraria di Maurizio de Giovanni. L’appuntamento è oggi 23 ottobre 2023 alle ore 21:25 su Rai Uno; gli episodi sono disponibili anche in streaming attraverso l’app Rai Play, compatibili sia per dispositivi mobili che per Pc e Tv smart. La quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone prende dunque il posto di Imma Tataranni – arrivata al culmine della terza stagione – e andrà in onda ogni lunedì per 4 settimane.

SWAT 6, anticipazioni puntate 21 ottobre 2023/ Nuovi casi spinosi tra mafia russa e agguati imprevisti…

I Bastardi di Pizzofalcone 4, anticipazioni puntata: la trama del primo episodio

Questa sera – lunedì 23 ottobre – alle ore 21:25 su Rai Uno andrà in onda il primo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 4. La puntata avrà il titolo “Musica” e dalla trama si evince l’antifona dietro tale denominazione. Si parte da dove eravamo rimasti al termine della terza stagione; la sparizione dell’ispettore Lojacono è ancora avvolta dal mistero; il protagonista era diretto al matrimonio di Alex e Rosaria ma qualcosa sembra mettersi di mezzo al suo cammino.

Nel primo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 4 – in onda questa sera, lunedì 23 ottobre, in prima serata su Rai Uno – i collaboratori dell’ispettore Lojacono si metteranno alla ricerca, mentre quest’ultimo riceverà una notizia a dir poco scioccante. Una sentenza potrebbe infatti mettere a repentaglio l’incolumità dei suoi affetti più cari, destando non poco la sua preoccupazione. In uno scenario parallelo, il commissariato sarà impegnato in una nuova tortuosa indagine; la direttrice di una scuola di musica viene trovata senza vita.

Anticipazioni NCIS Hawaii 2, puntata 20 ottobre 2023/ Un caso spinoso scuote Lucy durante il turno di notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA