Quali sono i bonus famiglie nel 2024? Lo stato ha messo a disposizione una serie di misure per i coniugi che hanno figli per dare una mano concreta nel mantenimento degli stessi, fornendo un aiuto economico che possa coprire vari ambiti di spesa. Ma quali sono i principali bonus per le famiglie di questo 2024? Andiamo a scoprirlo assieme grazie anche all’aiuto del sito OrizzonteScuola.it che ha stilato un elenco di agevolazioni statali che permettono sicuramente di non alleggerire il portafoglio di coppie con figli.

Il primo bonus per le famiglie di questo 2024, il principale, resta l’assegno unico universale che lo stato si impegna ad erogare poco prima della nascita di un figlio, quindi dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di età del figlio. Dai 18 in anni in avanti l’importo diminuisce e bisogna fare una domanda integrativa ma in ogni caso il sostegno può durare appunto fino a 21. E’ inoltre necessario provare che il figlio maggiorenne frequenti una scuola, l’università o un corso di formazione oppure, nel caso dovesse già lavorare, che abbia un reddito inferiore agli 8.000 euro o che sia disoccupato.

BONUS FAMIGLIE 2024: GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO UNICO

L’importo varia a seconda dell’Isee, la situazione economica di una famiglia, di conseguenza ogni anno va “ricalcolato” e bisogna allegare la domanda. Il minimo ottenibile è pari a 57 euro per figlio, mentre il massimo è di 199 euro. Coloro che hanno un figlio disabile vedono inoltre il bonus ulteriormente aumentato per un importo che va da 28,50 a 119,60 euro a seconda delle condizioni del figlio disabile.

Fra gli altri bonus per le famiglie 2024 c’è anche quello destinato ai figli con un’età superiore ai 21 anni, di cui vi abbiamo già ampiamente parlato in un altro articolo, ma anche il bonus asilo nido 2024, che invece riguarda le famiglie che vogliono ricevere un aiuto per sostenere le spese della “prima scuola” del proprio bimbo. E’ noto come gli asili nido siano spesso e volentieri piuttosto costosi, e nel contempo, in molte volte sono privati.

BONUS FAMIGLIE 2024: DAI LIBRI DI TESTO ALLO SPORT

Lo stato viene quindi in aiuto ai genitori fornendo 3.600 euro annui per il pagamento della retta, esattamente 300 euro al mese, e anche in questo caso è necessario fare la domanda attraverso il proprio Isee. Va ricordato che la domanda va presentata entro la fine dell’anno, ed inoltre, si può fare online attraverso il portale Inps, tramite SPID o CIE, o eventualmente di persona attraverso i Caf.

Per i figli che frequentano la scuola c’è inoltre il bonus libri di testo, una dota scuola che viene erogata a livello regionale, che varia di importo a seconda della regione e che si richiede sempre tramite l’Inps. Fra i bonus più diffusi per le famiglie di questo 2024 anche il bonus gite scolastiche, destinato solo alle famiglie con un Isee inferiore ai 5.000 euro, così come il Bonus musica e il bonus sport: il primo permette di ottenere sconti per chi vuole frequentare corsi di musica mentre il secondo per chi vuole fare sport.