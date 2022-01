I Camaleonti, chi sono?/ Un fenomeno dal 1968 con Livio Macchia e…

Chi sono i Camaleonti, tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, mercoledì 5 gennaio? Gruppo storico della musica italiana, i Camaleonti sono nati nel 1963. Ad avere l’idea di formare una band fu il chitarrista Riki Maiocchi che, dopo pochi anni, decise di lasciare il gruppo per proseguire la propria carriera musicale da solista. Contemporaneamente, l’attività dei Camaleonti continuò e, nel 1968, diventarono un vero e proprio fenomeno musicale scalando le classifiche con brani popolari come Mamma mia, Viso d’angelo, Cuore di vetro e L’ora dell’amore.

Attualmente, i Camaleonti sono formati da: Livio Macchia; Antonio Cripezzi; Valerio Veronese; Massimo Brunetti e Massimo di Rocco. Nel 2004, il gruppo musicale ha detto addio ad un componente storico come Paolo de Ceglie a cui è dedicata la raccolta le raccolte 40 anni di musica e applausi e Storia che contiene una rivisitazione dei loro più grandi successi.

I Camaleonti: Teo Teocoli nella prima formazione

Tra gli ex componenti dei Camaleonti, ci sono: Riki Maiocchi; Paolo de Ceglie, venuto a mancare nel 2004; Gerry Manzoli. Agli inizi della carriera dei Camaleonti, tra i componenti, c’era anche un giovanissimo Teo Teocoli che è poi diventato uno dei personaggi più importanti dello spettacolo italiano.

Nel salotto di Oggi è un altro giorno, ai microfoni di Serena Bortone, i Camaleonti ripercorreranno la loro straordinaria avventura musicale. Più di 40 anni di successi e riconoscimenti per il gruppo storico della musica italiana che, nel corso della puntata del programma di Raiuno, delizierà anche i telespettatori con alcuni successi indimenticabili del loro repertorio.

