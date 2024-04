I Caressa, Pechino express 2024/ Fabio ed Eleonora possibili vincitori? L’intuizione del telecronista…

Nella quinta puntata di Pechino Express 2024, i Caressa hanno dimostrato ancora una volta di essere una delle coppie più attrezzate di questa edizione. Papà Fabio ci mette l’esperienza, la giusta malizia, sua figlia Eleonora l’energia e l’entusiasmo necessario per affrontare ogni ostacolo. Non è un caso che la coppia sia riuscita a conquistare anche le simpatie del pubblico, nel corso di queste settimane. Fabio ed Eleonora Caressa, infatti, si mettono sempre in gioco, approcciando ogni tappa con determinazione e ironia.

“Io c’ho cinquantasei anni, non voglio morire qui”, dice sfinito il telecronista sportivo durante una salita infinita affrontata nella puntata della scorsa settimana. Fatiche che i Caressa mettono sulle spalle, con il solo obiettivo di progredire verso il traguardo e vincere in ogni difficoltà.

La generosità di Fabio Caressa e sua figlia Eleonora l’arma vincente in Pechino Express 2024?

Il fatto che padre e figlia siano due possibili favoriti alla vittoria finale di Pechino Express 2024, lo si evince anche dalla generosità mostrata nella quinta puntata. Ad un certo punto, infatti, i Caressa decidono di aiutare le Ballerine Maddalena Svevi e Megan Ria, vedendole in difficoltà. Nel momento più tosto, papà Fabio decide di coinvolgere le ragazze nella sua squadra, per ottenere un passaggio con un fantasioso autostop che si rivela decisivo per le giovani.

Merito dell’intuizione del celebre giornalista, che decide di fingersi il papà di tutte e tre, ottenendo il passaggio e portandole a destinazione. “Il modo in cui ti prendi cura delle persone è bellissimo, non ci sono abituata”, gli riconosce con un filo di commozione Maddalena Svevi. Lui gongola e incassa i complimenti della ragazza, oltre alla stima di sua figlia Eleonora che tiene passo e concentrazione. I Caressa possono essere davvero gli anti-Carrara?











