I CARESSA, PECHINO EXPRESS 2024/ Fabio si commuove per il viaggio con la figlia Eleonora

I Caressa sono una delle coppie più temute a Pechino Express 2024, tanto che nella seconda puntata i Romagnoli gli danno subito una penalità per svantaggiarli. La coppia composta da Fabio ed Eleonora però non sembra sentire troppo la competizione. È così che si gode il viaggio in Vietnam. Il papà, dopo avere vissuto una prima puntata turbolente a causa dei problemi di stomaco, adesso sembra stare meglio ed è decisamente più carico.

Nel corso di un percorso in macchina Fabio si commuove anche nel pensare a quanto sia fortunato a vivere questa magica esperienza con la figlia Eleonora. Poco dopo però arriva il momento di correre per trovare un altro passaggio. Quando vedono una macchina con la bandiera italiana, si fiondano addosso ad essa, ma vengono brutalmente scansati, rimanendo delusi. Poi per fortuna trovano un altro passaggio.

Il debutto dei Caressa a Pechino Express 2024 ha regalato momenti di grande divertimento al pubblico, confermando le aspettative sulla coppia. Fabio Caressa, noto giornalista sportivo, e sua figlia Eleonora hanno divertito il pubblico con il loro entusiasmo contagioso, anche se il loro primo approccio alle prove non è stato privo di imprevisti. Nella prova della zuppa di tartaruga, ad esempio, Fabio ha dimostrato di avere uno stomaco un po’ delicato, vomitando dopo aver assaggiato il piatto. Eleonora, invece, ha mantenuto il sangue freddo, superando la prova con decisione.

Nonostante qualche piccolo intoppo, la coppia è riuscita a continuare il suo viaggio a Pechino Express 2024. I Caressa, così, hanno già dimostrato che anche le coppie genitore-figlio possono affrontare con successo gli ostacoli e le insidie del reality. Fabio Caressa e sua figlia Eleonora hanno messo in mostra una bella alchimia, con una mentalità aperta e la capacità di mantenere la calma anche sotto pressione.

I Caressa, Fabio ed Eleonora possono arrivare lontano a Pechino Express 2024: una coppia affiatata

“Siamo fan di Pechino e le precedenti coppie genitore-figlio le abbiamo viste e anche un po’ studiate. Andare d’accordo è molto importante, soprattutto non litigare, altrimenti si aggiungono altre tensioni”, hanno raccontato I Caressa prima di rimboccarsi le maniche nello show itinerante di Sky.

Le prospettive per il futuro dei Caressa a Pechino Express 2024 sono promettenti, con la coppia determinata a continuare la propria avventura senza lasciarsi scoraggiare dagli imprevisti. Il pubblico è curioso di vedere fino a dove riusciranno ad arrivare e quali altre sorprese ci riserveranno nel corso dell’avventura. Di sicuro padre e figlia non hanno intenzione di recitare il ruolo di semplice comparsa: puntano in alto e hanno tutte le carte in regole per farlo.











