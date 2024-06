I casi della giovane Miss Fisher 2: anticipazioni puntata 14 giugno 2024/ Proposta di nozze per Peregrine

I casi della giovane Miss Fhisher 2: il ritorno dell’investigatrice più affascinante della tv

Venerdì 14 giugno 2024, in prima serata, Rai 2 trasmette i primi due episodi della seconda stagione della serie televisiva I casi della giovane Miss Fisher in cui la giovane investigatrice dovrà dimostrare ancora una volta il proprio intuito nella soluzione di casi anche abbastanza difficili. La serie è stata realizzata in Australia ed è basata sui romanzi di Kerry Greenwood, sequel di Miss Fisher – Delitti e misteri.

Nelle puntate della seconda stagione, la protagonista Peregrine Fisher, nipote dell’investigatrice Phryne Fisher, si ritrova nuovamente a collaborare con la polizia nella soluzione di casi che rischiano di coinvolgere anche la sua vita privata. In questa seconda stagione, inoltre, Peregrine vivrà momenti felici grazie ad una proposta di matrimonio.

Anticipazioni I casi della giovane Miss Fisher 2: cosa accade nella puntata del 14 giugno 2024

Nel primo episodio della prima puntata della serie “I casi della giovane Miss Fisher 2” intitolato “Progetto di morte”, un architetto, dopo una notte di festeggiamenti viene ritrovato senza vita insieme alla sua amante all’interno di una sauna. L’architetto avrebbe dovuto lavorare qualche giorno più tardi al progetto di arredamento della nuova casa di Peregrine che si ritrova così coinvolta nella vicenda e cerca di portare avanti le proprie personali indagini per riuscire a scoprire cosa sia successo realmente. Tra un’indagine e l’altra, la protagonista si ritroverà a vivere un momento di inaspettata riflessione quando il suo fidanzato James le chiederà di sposarlo.

Nel secondo episodio della serata intitolato “Briciole di morte”, la giovane investigatrice è al settimo cielo dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio anche se la gioia iniziale sarà messa da parte quando si renderà conto che tra lui e il suo futuro marito ci sono diverse divergenze soprattutto per quanto riguarda i progetti lavorativi e famigliari. Contemporaneamente si occuperà dell’omicidio di una donna morta durante un addestramento per assistenti di volo all’aeroporto di Melbourne.

Cosa accadrà nelle prossime puntate

Nei prossimi appuntamenti di questa seconda stagione della serie I casi della giovane Miss Fisher 2, l’attenzione sarà rivolta al rapporto sentimentale tra James e Peregrine. Le continue discussioni tra i due metteranno un punto interrogativo sul matrimonio che resterà in sospeso anche per i casi di omicidio che i due dovranno risolvere.

James, infatti, si troverà a dover indagare sull’omicidio di un contadino avvenuto il giorno che precede le loro nozze mentre l’arrivo dell’ex fidanzata dell’uomo scatenerà ulteriori dubbi in Peregrine che si mostrerà dubbiosa non sapendo se portare fino in fondo la scelta di sposarsi o prendersi del tempo.











