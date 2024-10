Ballando con le stelle 2024, I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli scatenano i social

Tra i protagonisti della prima puntata di Ballando con le stelle 2024 abbiamo trovato i simpaticissimi Cugini di campagna e Rebecca Gabrielli, apparsi nel programma condotto da Milly Carlucci con una performance che ha lasciato i social scatenati dopo la puntata d’esordio della trasmissione di Rai1.

I telespettatori di Ballando con le stelle hanno incoronato fin da subito I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli, prof di ballo designata per ballare al fianco della rinomata formazione musicale, tanti voti positivi per i fan del programma, che hanno valutato addirittura da otto in pagella i cantanti, sottolineando come siano stati capaci di apportare al programma una ventata di “allegria e freschezza”, di quelle che non guastano mai in particolare in un format importante come quello del sabato sera, in attesa di capire come sarà la loro performance al secondo atto, dopo che non sono andati oltre il dodicesimo posto nella prima puntata del programma di Milly Carlucci.

I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli incoronati dal pubblico: “Zappe e risate assicurate”

La prima performance de I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli non ha certo scatenato le palette dai voti alti, ma è invece molto piaciuta al pubblico di Rai1 che segue sempre con grande passione tutto quello che accade a Ballando con le stelle 2024.

“Bravissimi, avete portato grande colore, simpatia e le vostre immancabili zappe, bravissimi tutti e molto divertenti” si legge tra i vari commenti spuntati sotto la pagina Instagram di Ballando con le stelle 2024 con i follower che hanno accolto con grande entusiasmo la prova de I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli, usciti penultimi dalla puntata d’esordio del format guidato da Milly Carlucci, ma trionfatori per il popolo del web che ha riconosciuto i meriti della strana ma affascinante formazione di ballerini.

