Una carriera longeva e straordinaria, tanti successi e tanti momenti difficili. I Cugini di Campagna hanno avuto la capacità di rinnovarsi nel corso del tempo, pur rimanendo fedeli a se stessi e al loro stile. Tra i momenti peggiori, tuttavia, ce ne sono alcuni che il gruppo non riesce proprio a dimenticare. Come lo spavento per l’ictus di Ivano, che non molto tempo fa rischiò davvero grosso. Erano le quattro del mattino quando si alzò per andare in bagno e all’improvviso si ritrovò a terra: “Ricordo che sono caduto ma poi un angelo mi ha salvato”.

In una intervista rilasciata a Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin, i Cugini di Campagna hanno ripercorso quei momenti di paura vissuti da Ivano, che è reduce da anni faticosi e difficili, dove è stato messo a durissima prova. “Rivedere questi cinquant’anni mi commuove. Sono stato colpito da un ictus e non è stata una cosa bella”, ha confidato il cantante, trovando conforto nei suoi compagni di viaggio.

Per Ivano, l’ictus è stato un brutto spavento, superato solo grazie all’aiuto di chi gli è stato vicino e di chi lo ha salvato. Lui la definisce un angelo, ma in realtà parla di sua moglie che quella tragica mattina riuscì ad intervenire con grande prontezza. Chi era l’angelo che venne salvarmi? Era mia moglie”, ricorda Ivano nel salotto di Canale 5. “Lei ha capito il problema ed io ho blaterato qualcosa. Mia moglie è riuscita a capire in tempo il mio allarme e mi ha salvato la vita. Bisogna credere nei miracoli perché esistono”, ha detto tra le mille emozioni Ivano.

Parole da cui traspare tutta la gratitudine per la vita, l’amore per la moglie e la consapevolezza delle nostre fragilità. Per fortuna adesso il peggio alle spalle, ma lo spavento per Ivano e i fan dei Cugini di Campagna rimane. Un brutto, anzi bruttissimo, ricordo.