I Cugini di Campagna, Nick Luciani e la lite con Ivano Michetti: la verità/ Con “Anima mia” ad Arena Suzuki

I Cugini di Campagna sono ospiti ad Arena Suzuki 60, 70, 80 e 90: la formazione originaria dopo l’allontanamento di Nick Luciani

I telespettatori di casa Rai si dicono in trepidante attesa di assistere alla nuova e seconda puntata del 25 settembre 2022 di Arena Suzuki 60, 70, 80 e 90, l’evento di casa Rai Uno, condotto da Amadeus, che al nuovo appuntamento TV presenta sul palco, tra gli altri ospiti, i Cugini di Campagna.

La formazione musicale tra i gruppi musicali che la storia della musica italiana ricordi rappresenta sul palco dell’Arena Suzuki 60, 70, 80 e 90 la compagine della musica anni settanta e vedrà esibirsi sul palco la storica voce di Nick Luciani a fare da lead singer dei Cugini di Campagna. Questo, nonostante il trio da lui formato con i familiari fondatori Silvano e Ivano Michetti lo abbia visto allontanarsi in passato dal resto del gruppo, per via di una crisi intestina. A provocare la crisi del gruppo con l’allontanamento di Nick Luciani dal gruppo di Anima mia, é stata una lite tra il cantante biondo e Ivano Michetti, dovuta a divergenze inconciliabili.

In una intervista concessa dalla formazione originaria al completo, riunita, a Oggi é un altro giorno condotto da Serena Bottone, Nick Luciani e Ivano Michetti si sono aperti rispetto alle motivazioni dello scioglimento e quindi sull’allontanamento del cantante biondo dal resto del gruppo ospite ad Arena Suzuki 60, 70, 80 e 90.

La verità sulla rottura de I Cugini di Campagna

In particolare Nick Luciani non ha nascosto la crisi personale che lo ha coinvolto: “C’è stato un momento che mi ero perso diciamo, ora però non ci lasceremo più. Ho voluto dedicarmi anche a qualche mio progetto….” ha raccontato, mentre Michetti ha aggiunto: “È il ritorno del figliol prodigo! Oggi siamo insieme…”. .

In occasione della partecipazione all’Arena Suzuki 60, 70, 80 e 90, i Cugini di Campagna si esibiscono sul palco con Anima mia, live dalla suggestiva Arena di Verona a capienza piena, dopo gli ultimi anni segnati dalla pandemia di Coronavirus.











