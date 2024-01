I Fantastici 5/ Anticipazioni 24 gennaio 2024: Marzia scomparsa, problemi per Christian e Laura

I fantastici 5, anticipazioni seconda puntata 24 gennaio 2024: cos’è successo a Marzia?

Oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di “I fantastici 5″, la nuova fiction che vede protagonista Raoul Bova nel ruolo di Riccardo Bramanti. Anche questa sera ci aspettano due episodi, che racconteranno al pubblico le vicende degli atleti prima dei Campionati Italiani.

Nella prima delle due puntate di questa sera, Riccardo è fiducioso rispetto ai suoi atleti. L’allenatore sta ottenendo risposte positive ma tutto crolla a causa di una complicazione che mina la tranquillità del team: Marzia è infatti misteriosamente assente agli allenamenti. Cosa le è accaduto? Cosa l’ha portata a scomparire in questo modo? Trovarla diventa una corsa contro il tempo e questo inizia a mandare nel panico Riccardo, che non sa che presto verranno a galla aspetti nascosti del passato della ragazza.

I fantastici 5, anticipazioni: Christian e Laura in difficoltà, Anna e Elia…

L’attenzione verrà puntata anche su Laura, intenta a cercare di integrarsi nel gruppo; intanto Christian nota degli atteggiamenti strani da parte di Isabella e indaga. Riccardo invece deciderà di concedersi un appuntamento romantico con Alessandra. Nel secondo episodio di questa seconda puntata di I fantastici 5, la tensione per gli atleti è alle stelle. Le gare sono ormai imminenti, tutti sono pronti ma non privi di ansia. Christian e Laura, in particolare, vivono un momento di calo nelle loro prestazioni sportive a causa di problemi sentimentali e questioni legali.

E mentre Anna cerca di capire cosa prova per lei Elia, quest’ultimo inizia ad allontanarsi da lei, avvicinandosi sempre più a Giorgia, con la quale appare evidente l’esistenza di un forte feeling. Il rapporto tra le due sorelle, già in bilico, vive un altro scossone quando scoprono un dettaglio che potrebbe sconvolgere il loro legame con il padre. Tanti i colpi di scena previsti in questa seconda puntata de I Fantastici 5.











