I Fatti Vostri: inviata lancia bottiglia in mare/ Video, è polemica: “Intollerabile”

Polemica nei confronti de I Fatti Vostri, trasmissione cult di Rai Due, dopo che un’inviata del programma ha lanciato una bottiglia in mare. La stagione non si è infatti chiusa nel migliore dei modi per lo show condotto da Giancarlo Magalli, che da venerdì scorso, 12 giugno, è finito nell’occhio del ciclone per un gesto ritenuto da molti discutibile. Tutto nasce da un ritrovamento in mare da parte dell’associazione Retake di Mola di Bari, di una bottiglia di plastica contenente al suo interno ben 31 bigliettini destinati alla Madonna. Un ritrovamento effettuato da un volontario mentre stava ripulendo la spiaggia e le acque dai detriti lasciati dai bagnanti. I Fatti Vostri si è recata presso il comune pugliese per far incontrare l’autrice dei bigliettini con il volontario che li ha trovati. Una scena senza dubbio romantica e d’altri tempi, fino a che l’inviata non ha deciso di gettare in mare bottiglia biodegradabile fatta di mais: “È biodegradabile – ha commentato durante il lancio – si scioglierà in breve tempo in mare”.

I FATTI VOSTRI, BOTTIGLIA IN MARE, LAGANA’: “SI DEVONO SCUSARE”

Il volontariato, accortosi del gesto sbagliato, commenta che andrà subito a recuperare la bottiglia, ma ormai la frittata è fatta e nel giro di poche ore sono insorte diverse associazioni di categoria, a cominciare dall’organizzazione Clean Sea Life, che ha ricordato come “nessuna bioplastica si scioglie rapidamente in mare, ma solo negli impianti industriali. Il potere irresponsabile – aggiunge Clean Sea Life – di chi armeggia senza criterio un’arma di diffusione di massa di conoscenza e comportamenti, la TV“. La vicenda è arrivata anche al consigliere di amministrazione di casa Rai, Riccardo Laganà: “È intollerabile tutto questo nel servizio pubblico. I responsabili editoriali di questo pericoloso messaggio si devono scusare, dare spazio nei prossimi giorni a chi si occupa seriamente della difesa del mare e dell’ambiente. Per quanto mi riguarda segnalerò la vicenda alla commissione stabile codice etico. Chi ha sbagliato deve pagare e chiedere scusa al mare e i suoi delicati abitanti”. Clicca qui per rivedere la puntata de I Fatti Vostri, il servizio in questione è l’ultimo prima dei saluti



