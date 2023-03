I Fatti Vostri non va in onda oggi, perchè?/ Su Rai Due la Coppa del mondo di sci

Non andrà in onda la puntata di oggi del programma in diretta su Rai Due, I Fatti Vostri. Il noto talk condotto da Salvo Sottile con la sua “socia” Anna Falchi, e la partecipazione dell’imitatrice Emanuela Aureli, del professor Broccoli e del maestro Palatresi, salterà l’appuntamento odierno per lasciare spazio sul secondo canale allo sci. Dalle ore 11:00 circa di oggi andrà infatti in onda la finale di coppa del mondo femminile.

ITA/ "L'alt" di Lufthansa in attesa di conti e giudici

In diretta da Soldeu, in Andorra, spazio alla discesa rosa con la telecronaca di Enrico Cattaneo, il commento tecnico di Daniela Ceccarelli, mentre in studio a Milano ci saranno Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Un evento sportivo molto importante, soprattutto per tutti gli amanti degli sci, che costringerà quindi I Fatti Vostri a dare forfeit, dando appuntamento regolarmente a domani. Ad annunciarlo è stato Salvo Sottile, il padrone di casa della piazza più famosa d’Italia, chiudendo la puntata di ieri con le parole: “Domani non andremo in onda, ci vediamo giovedì”.

ITA/ Le scelte sulla flotta che possono aiutare a staccarsi da Lufthansa

I FATTI VOSTRI NON VA IN ONDA OGGI, TORNERA’ REGOLARMENTE DOMANI

Per rivedere I Fatti Vostri dovremo quindi aspettare la giornata di domani, giovedì 16 marzo, quando lo storico show del secondo canale tornerà regolarmente in onda a partire dalle ore 11:15 circa. Spazio quindi al gioco del porcellino, alle interviste al caffè di Salvo Sottile, ma anche ai fatti di cronaca più interessanti.

Non mancherà in particolare l’oroscopo di Paolo Fox, l’astrologo più famoso della televisione, che come ogni giorno ci regalerà le sue personali previsioni, con annessa la classifica dei segni zodiacali giornaliera. Insomma, tanti appuntamenti da non perdere che andranno avanti come sempre, in diretta su Rai Due, fino alle ore 13:00 circa, poco prima di cedere la linea al telegiornale del secondo canale. Per tutti i fan de I Fatti Vostri vi diamo quindi appuntamento a domani, mentre gli amanti di sci potranno godersi lo spettacolo.

ITA/ La partita per il futuro che i sindacati ancora non hanno capito

© RIPRODUZIONE RISERVATA