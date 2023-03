Oroscopo Paolo Fox, 14 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Vergine a…

E’ giunto il momento anche oggi, martedì 14 marzo 2023, di fare il punto sull’oroscopo di Paolo Fox e sulla sua classifica dei segni zodiacali per le prossime ore. Come ogni giorno l’astrologo della tv ha svelato cosa ci dicono gli astri.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine in confusione, Bilancia un po’ nervoso, Gemelli affaticati

“La Vergine vive un momento di confusione. I Vergine hanno bisogno di una scaletta ma questa scaletta manca ma non perchè non siate in grado di scriverla ma solo perchè ci sono persone che non sono stabili e di riferimento, come se parlate e nessuno vi ascolta. Esporsi ora è inutile e se anticipate i tempi rischiate di passare dalla parte del torto. Bilancia, 2 stelle. Momento particolare, settimane un po’ nervosette. Siete artisti, creativi, date tanto agli altri anche sotto il profilo estetico e non è una cosa da poco. Di recente avete avuto uno scontro, magari in amore o sul lavoro, l’importante è sapere che questo ciclo agitato finirà anche se questo meso vi impone prove da superare. Fate passare questo momento e cercate di tirarvi su. Gemelli, fate le cose oggi con più fatica. I Gemelli hanno grande capacità di comunicare, dovete fare capire agli altri quanto sono belle certe cose. Saturno dissonante porta però dei blocchi fra ciò che dite e ciò che fate, magari avete in mente un grande progetto che non partirà fino a giugno”.

Oroscopo Paolo Fox, Leone non potete fare i primi della classe, Sagittario occhio ai conti, Pesci in forza

“Leone, 3 stelle. Ci sono dubbi che non ammetterete mai, non potete fare i primi della classe in questo momento. Per le relazione la seconda parte di marzo dovrete gestirle meglio. Sagittario, dovete mettere a posto conti, sospesi, lasciti… e quando dovete fare i conti vi innervosite, perchè vorreste campare d’altro. Siete obbligati forse a fare cose che non vi piacciono o siete attenti alle sensazioni che ricevete dall’esterno. Se troppi si preoccupano sentite un senso di asfissia, detestate le persone che cercano di occuparsi di voi in maniera eccessiva. Pesci, 4 stelle, godiamoci questa situazione. Sull’altalena fino a maggio, ognuno capisca quale sia la sua strada ma in questo momento non è difficile. Voi siete forti e vivete meglio, potete anche capire se un rapporto vale o meno”.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione attenzione in amore, Cancro piano piano si riemerge, Acquario occhio alle finanze, Capricorno verso un grande progetto, Toro forti e belli, Ariete un fiume in piena

E come sempre l’oroscopo di Paolo Fox si chiude con i segni che stanno meglio di tutti: “Scorpione, revisione dei conti e attenzione in amore. Weekend un po’ accigliata, se ci sono perplessità parlatene ora. Cancro, piano piano si riemerge, spero siano già arrivate delle novità, magari voci di corridoio. L’importante è sapere che qualcosa sta cambiando ma in amore non tirare troppo la corda. Acquario, attenzione alle questioni finanziarie, situazione caotica nella seconda parte dell’anno. Capricorno, settimana importante, state preparando un grande progetto, un ritorno in scena, una giornata che vi aiuta. Toro, siete molto forti più belli che mai dentro e fuori, avete modo di esprimervi in maniera passionale. Ariete, un fiume piena che travolge tutti ciò che li circonda. Potete trascinare le persone”.

