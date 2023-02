I Fatti Vostri oggi non va in onda, perchè?/ Su Rai Due il Mondiali di Sci in diretta

Per la giornata di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, non andrà in onda il programma in diretta su Rai Due, I Fatti Vostri. Il classico show di metà mattinata del secondo canale, condotto in maniera magistrale dal giornalista Salvo Sottile con la preziosa spalla della “socia” Anna Falchi, salterà l’appuntamento odierno. Come mai? Vi starete ovviamente domandando voi, e la risposta è semplice: I Fatti Vostri dovrà lasciare la linea al mondiale di Sci 2023. “Domani non ci saremo lasceremo spazio allo sci, torniamo giovedì”, ha chiuso Salvo Sottile la diretta di ieri.

Dalle ore 11:00 fino alle 13:00 circa andrà in onda sul secondo canale la diretta dello sci, e come si legge su RaiPlay: “L’Italia schiera il suo poker di diamanti nel Super G femminile. Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia ed Elena Curtoni provano ad attaccare la solita Mikaela Shiffrin nella prima prova veloce dei Mondiali di sci alpino 2023”. Solitamente I Fatti Vostri scatta alle ore 11:00 e termina alle 13:00 di conseguenza le classiche due ore di diretta saranno appunto coperte dalle nostre sciatrici impegnate nel grande evento.

I FATTI VOSTRI OGGI NON VA IN ONDA: TORNERA’ REGOLARMENTE DOMANI

La televisione pubblica italiana seguirà i mondiali di sci alpino interamente in chiaro su Raisport Hd, canale 58, e Rai Due, oltre alla diretta streaming via RaiPlay, mentre chi volesse potrebbe seguire il campionato anche su Eurosport nonché in streaming su Discovery Plus e Dazn.

I Fatti Vostri tornerà quindi regolarmente in onda a partire da domani, giovedì 9 febbraio 2023, con il suo appuntamento poco dopo le 11:00. In studio, oltre a Salvo Sottile, anche Paolo Fox, l’astrologo più famoso della tv con il suo oroscopo in diretta che ovviamente oggi latiterà. Spazio poi ai racconti storici del professor Broccolo, ma anche alle imitazioni dell’Aureli, alla musica della PalaBand del maestro Palatresi e alle previsioni meteo del colonnello Morico. Nel corso della puntata non mancherà il gioco del porcellino che farà da intramezzo a interviste e a casi di cronaca.

