I fratelli Corsi/ Su Rete 4 il film con Gerard Barray (oggi, 11 luglio 2021)

I fratelli Corsi va in onda su Rete 4 oggi, 11 luglio 2021, a partire dalle ore 14.30. La regia è di Anton Giulio Majano, considerato il padre del teleromanzo. Il suo debutto è del 1949 con la pellicola Vento d’Africa. Nel 1955 inventa il teleromanzo per la televisione e dirige quattro puntate di Piccole donne, il successo è talmente tanto che è costretto a girare anche una quinta puntata non prevista. Da quel momento sforna un successo dietro l’altro per oltre vent’anni.

Le bugie hanno gli occhi verdi/ Streaming del film su Rai 2 con un cast accattivante

Tra gli altri suoi grandi capolavori ricordiamo L’isola del tesoro, I memorabili, La cittadella e La freccia nera quindi due serie di Qui Squadra Mobile. Majona lavora per la radio e per il cinema, la sua produzione più importante è La domenica della buona gente.

Il cast è composto da Gerard Barray, Jean Servais, Amedeo Nazzari, Valerie Lagrange. Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson sono stati negli anni 50 i protagonisti dei film melodrammatici, diretti da Raffaello Matarazzo hanno recitato nelle pellicole Tormento, I figli di nessuno, Torna!, L’angelo bianco, Chi è senza peccato e Malinconico autunno.

THE IMITATION GAME/ Su Rai 3 il film che prende il nome dal test di Turing

I fratelli Corsi, la trama del film

La storia de I fratelli Corsi è ambientata in Corsica e interessa gli scontri e le rivalità tra due famiglie. I Sagona riescono a sterminare la famiglia Franchi e a strappare dalle braccia della madre i due neonati appena nati. I due gemelli vengono separati dalla vendetta di queste due famiglie ricche e aristocratiche della Corsica. Uno dei bambini viene adottato da una banda di briganti, l’altro più fortunato va a studiare a Parigi. Dopo tanti anni, quando oramai sono due persone mature, si ritrovano e decidono di coalizzarsi per sterminare chi ha distrutto la loro famiglia. Uno degli uomini, ossia il brigante, muore.

PER AMORE DI DAISY/ Su Rai 1 il film con cagnolina-eroina (10 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA