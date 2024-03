I FRATM, PECHINO EXPRESS 2024/ Artem e Antonio si rilanciano, generosi coi Romagnoli

I Fratm sono una delle sorprese di Pechino Express 2024. Dopo avere avuto qualche difficoltà alla prima puntata, nella seconda si sono rilanciati. Nonostante qualche incomprensione relativa all’autostop, sono sempre riusciti a chiarirsi, dimostrando di essere molto affiatati e di volersi bene. La sensazione è che possano essere una delle coppie pronte a dare di più dal punto di vista umano a questa edizione.

Pechino Express 2024, 2a puntata/ Diretta ed eliminati: i Brillanti rimangono indietro

Lo hanno dimostrato nel corso del viaggio verso Phúc Sen, quando hanno deciso di fermare il bus su cui stavano viaggiando per fare salire i Romagnoli, che stavano facendo l’autostop. Le due coppie sfruttano l’occasione per conoscersi meglio. Non è da escludere che questa nuova timida alleanza possa essergli utile in futuro, magari al momento di una eliminazione. Il percorso però è ancora molto lungo e per capirlo è necessario attendere.

I CARESSA, PECHINO EXPRESS 2024/ Fabio si commuove per il viaggio con la figlia Eleonora

Artem e Antonio si battono come leoni nella prima tappa di Pechino Express 2024 e alla fine riescono a spuntarla

Tra le tante sfide che i Fratm hanno dovuto affrontare durante la prima puntata di Pechino Express 2024, ce ne sono state alcune davvero toste: dal sorseggiare la zuppa di tartaruga alla ricerca di oggetti misteriosi, fino agli scalini e ai quiz, oltre al temuto autostop per spostarsi da una tappa all’altra. I Fratm ne hanno viste di tutti i colori la scorsa settimana, ma si sono rivelati due concorrenti uniti e affiatati.

Artem e Antonio hanno puntato tutto sul loro savoir faire, una simpatia innata che sembra premiarli. A volte sembrano chiudersi nel loro mondo, per poi uscirne alla grande. Non sono mancati gli aiutini alla coppia, che ad un certo punto beneficia della bontà di Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Al di là di questo, il loro spirito è ammirevole, non si fanno abbattere da nulla e la voglia di viversi appieno il gioco sembra prevalere su tutto.

Italia Argentina, Pechino express 2024/ Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi meditano vendetta dopo che...

I Fratm, quando l’emozione fa “brutti scherzi”: commozione e dolcezza a Pechino Express 2024

La forza di Artem e Antonio, dunque, sta tutta sulla connessione emotiva che sembra essersi innescata tra i due attori di Mare Fuori. I due ragazzi mostrano anche il loro lato più tenero e autentico nel corso della prima puntata. Si commuovono parlando delle vite nei villaggi, dimostrano di comprendere appieno quelle realtà. Durante le prove di Pechino Express 2024, pensano più a divertirsi che altro, ma quando il gioco si fa duro non si tirano indietro.

La loro convinzione piace al pubblico e agli appassionati dello show itinerante di Sky. Secondo molti internauti, infatti, i Fratm a Pechino Express possono essere una delle coppie più sorprendenti di questa edizione. Basterà la simpatia e l’intesa nata sul set tra Artem e Antonio per progredire ancora?

© RIPRODUZIONE RISERVATA